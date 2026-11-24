OFAC je izdao novu opštu licencu 131L, koja zamenjuje prethodnu licencu 131K, čime se omogućavavaju dalji pregovori i zaključivanje uslovnih ugovora o prodaji Lukoilove međunarodne imovine do 19. decembra 2026. godine u 00.01 čas po istočnom standardnom vremenu (EST), a za konačnu prodaju je i dalje neophodna posebna licenca. Prethodna mesečna licenca je istekla 21. novembra.

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Rok za pregovore o prodaji međunarodne imovine Lukoila produžavan je 11 puta pre najnovije odluke OFAC-a, odnosno nova licenca 131L predstavlja 12. mesečno produženje u nizu, računajući od prvobitne licence 131 iz novembra 2025. godine. Uz novu licencu, OFAC je izmenio i dva prateća dokumenta sa odgovorima na česta pitanja, kojima je precizirao uslove za prodaju međunarodne imovine Lukoila i aktivnosti koje su dozvoljene dok traju sankcije.

Prema tim smernicama, prodaja mora da obezbedi potpuno razdvajanje međunarodnih društava od ruske matične kompanije, dok novac koji pripada Lukoilu mora ostati blokiran na računu pod američkom jurisdikcijom. Transakcija takođe ne sme da omogući ruskoj kompaniji da unapred ostvari finansijsku korist od prodaje. OFAC izričito navodi da može da ukine licencu 131L ukoliko proceni da Lukoil i njegova međunarodna društva ne učestvuju u pregovorima o prodaji u dobroj veri.

Transakcije u svrhu održavanja poslovanja i postepenog gašenja aktivnosti Lukoilove međunarodne imovine dozvoljene su do 20. februara 2027. godine u 00:01 časova po istočnom standardnom vremenu (EST), uključujući korišćenje relevantnih blokiranih računa. Pored toga, na snazi je i dalje posebna dozvola za poslovanje, održavanje i postepeno gašenje aktivnosti Lukoilovih benzinskih stanica izvan Rusije koja važi do 24. aprila 2027, navodi OFAC na svojoj veb stranici.