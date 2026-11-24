SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici jednoglasnu odluku da obustavi postupak protiv RTS, uz konstataciju da nema mesta izricanju mere toj televiziji.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Članovi Saveta REM-a su razmatrali donošenje odluke u ispitnom postupku pokrenutom protiv RTS-a u vezi sa programskim sadržajem emitovanim u okviru emisije ''Jutarnji program“ od 20. oktobra, odnosno emitovanja predizbornog spota u kojem se, prema navodima prijave, izgovara sintagma "bacaš kao devojčica".

Advokat Slobodan Kremenjak je rekao da RTS prihvata izveštaj Stručne službe REM-a i istovremeno ukazao na pravilnik tog tela iz 2024. godine prema kojem je, kako je rekao, odgovornost za sadržaj na oglašivaču, a ne na mediju.

Kremenjak je rekao i da su nadležne službe RTS-a imale primedbe na sadržaj tog spota i da su o tome obavestili oglašivača i tražili intervenciju. ''Po tom zahtevu je spot skraćen, ta rečenica je izbačena i već od 19. oktobra spot je emitovan u skraćenoj formi'', rekao je Kremenjak.

Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac predložio je da se RTS-u uputi dopis da se ubuduće obrati posebna pažnja na takve situacije.

(Tanjug)