SAVET REM-A OBUSTAVIO POSTUPAK PROTIV RTS: Nema elemenata za izricanje mere
SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici jednoglasnu odluku da obustavi postupak protiv RTS, uz konstataciju da nema mesta izricanju mere toj televiziji.
Članovi Saveta REM-a su razmatrali donošenje odluke u ispitnom postupku pokrenutom protiv RTS-a u vezi sa programskim sadržajem emitovanim u okviru emisije ''Jutarnji program“ od 20. oktobra, odnosno emitovanja predizbornog spota u kojem se, prema navodima prijave, izgovara sintagma "bacaš kao devojčica".
Advokat Slobodan Kremenjak je rekao da RTS prihvata izveštaj Stručne službe REM-a i istovremeno ukazao na pravilnik tog tela iz 2024. godine prema kojem je, kako je rekao, odgovornost za sadržaj na oglašivaču, a ne na mediju.
Kremenjak je rekao i da su nadležne službe RTS-a imale primedbe na sadržaj tog spota i da su o tome obavestili oglašivača i tražili intervenciju. ''Po tom zahtevu je spot skraćen, ta rečenica je izbačena i već od 19. oktobra spot je emitovan u skraćenoj formi'', rekao je Kremenjak.
Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac predložio je da se RTS-u uputi dopis da se ubuduće obrati posebna pažnja na takve situacije.
(Tanjug)
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