UEFA se oglasila pred utakmicu Lige konferencije.

FOTO: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Italijanski fudbalski sudija Mateo Marćenaro deliće pravdu na meu Gent - Crvena zvezda u 4. kolu pomenutog takmičenja, saopštila je ovog utorka Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako se ističe, na stadionu "Gemalko arena" Marćenaro će predvoditi kompletno italijansku sudijsku šestorku.

Alberto Tegoni i Valerio Kolarosi će biti pomoćnici, dok će Davide Masa biti četvrti arbitar. Glavni u VAR sobi biće Daniele Doveri, a asistiraće mu Đakomo Kamplone.

Utakmica 4. kola Lige konferencije Gent - Crvena zvezda igra se u četvrtak od 21 čas.

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