Italijan dobio poverenje: Evo ko sudi meč Gent - Crvena zvezda
UEFA se oglasila pred utakmicu Lige konferencije.
Italijanski fudbalski sudija Mateo Marćenaro deliće pravdu na meu Gent - Crvena zvezda u 4. kolu pomenutog takmičenja, saopštila je ovog utorka Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako se ističe, na stadionu "Gemalko arena" Marćenaro će predvoditi kompletno italijansku sudijsku šestorku.
Alberto Tegoni i Valerio Kolarosi će biti pomoćnici, dok će Davide Masa biti četvrti arbitar. Glavni u VAR sobi biće Daniele Doveri, a asistiraće mu Đakomo Kamplone.
Utakmica 4. kola Lige konferencije Gent - Crvena zvezda igra se u četvrtak od 21 čas.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Nikolić podigao glas pred evropsku senzaciju: "Oni koji se ne razumeju u fudbal..."
23. 11. 2026. u 23:15
Amerika se poklonila Jokiću! Novo priznanje za Srbina, ni 10. ni 20. već...
23. 11. 2026. u 22:57
Zvezda naciljala napadača! Ako dođe to će biti pakao za srpske komentatore (VIDEO)
23. 11. 2026. u 22:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
23. 11. 2026. u 12:09
Komentari (0)