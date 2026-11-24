Američki MMA borac Kevin Holand na originalan način pokušao je da ugovori borbu sa sunarodnikom Majkom Perijem, koji se posle gotovo šest godina vraća u UFC.

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Holand je iskoristio popularnost video-igrice „GTA VI“ i objavio šaljivi snimak napravljen po uzoru na ovaj serijal.

Posle neuspelog pokušaja krađe automobila i udarca ispod pojasa, Holand beži od kolege Džejkoba Smita, uskače u čamac i na kraju stiže ispred dvorane u Orlandu, gde susreće Perija i poželi mu dobrodošlicu.

Peri je potpisao ugovor sa UFC-om na osam borbi, a u međuvremenu je izgradio uspešnu karijeru u boksu bez rukavica, u kojem nije pretrpeo nijedan poraz.

Pored Holanda, kao potencijalne protivnike naveo je Horhea Masvidala i Konora Mekgregora. Mogao bi da se vrati u oktagon 20. februara u Orlandu, ali ime protivnika još nije zvanično potvrđeno.