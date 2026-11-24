SA dolaskom jeseni i početkom sezone slava i praznika raste potražnja za orasima, što se odražava i na njihove cene na srpskim pijacama. Za kilogram očišćenog jezgra kupci uglavnom izdvajaju između 900 i 1.400 dinara, dok u pojedinim gradovima cena dostiže i 1.700 dinara.

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Orasi među skupljim namirnicama na domaćim pijacama, a njihova cena značajno varira tokom godine.

Najveći rast najčešće se beleži tokom oktobra, novembra i decembra, kada domaćinstva nabavljaju namirnice za pripremu slavskih kolača, zimnice i prazničnih poslastica.

Cene oraha porasle za oko 25 odsto za pet godina

Podaci o prosečnim mesečnim cenama na pijaci u Pirotu, za period od septembra do decembra, pokazuju da je kilogram očišćenih oraha 2020. godine koštao prosečno 798 dinara, dok je 2025. godine njegova cena dostigla 1.000 dinara.

To predstavlja rast od približno 25 odsto za pet godina. Reč je o proseku dostupnih cena tokom četiri jesenja meseca, a ne o godišnjem proseku za celu Srbiju.

Zanimljivo je da kretanje cena nije bilo kontinuirano. Nakon poskupljenja tokom 2024. godine, u 2025. usledila je određena korekcija, što pokazuje da na tržište, pored sezonske potražnje, utiču i rod, kvalitet i raspoložive količine.

Najveća potražnja pred slave i novogodišnje praznike

Jesenji meseci tradicionalno su period kada orasi postižu najviše cene. Razlog je povećana potražnja, pre svega zbog pripreme slavskih kolača, torti i drugih poslastica, ali i novogodišnjih i božićnih praznika.

Primeri sa beogradske pijace Kalenić pokazuju da je u oktobru 2023. godine prosečna cena kilograma oraha dostigla 1.380 dinara, dok je u novembru iznosila 1.340 dinara. Godinu dana kasnije, u novembru 2024, kilogram je koštao oko 1.200 dinara.

Sličan trend zabeležen je i u Pirotu, gde je cena u decembru 2024. godine dostigla 1.200 dinara po kilogramu.

Ipak, ne postoji pravilo da su orasi svakog decembra skuplji nego u novembru. Na konačnu cenu utiču kvalitet jezgra, količina novog roda koja dospe na tržište, kao i odnos ponude i potražnje.

Zbog toga se kupcima savetuje da nabavku planiraju ranije, već od septembra, kada se na pijacama pojavljuju prvi proizvodi novog roda. Kupovina uoči samih praznika može biti skuplja zbog pojačane tražnje.

Razlike u cenama među gradovima dostižu i nekoliko stotina dinara

Koliko će kupci platiti kilogram oraha zavisi i od mesta kupovine. Prema podacima za februar 2026. godine, na pojedinim pijacama cena očišćenih oraha dostizala je oko 1.400 dinara.

Još veće razlike zabeležene su u januaru, kada se kilogram u Nišu mogao kupiti za oko 800 dinara, dok je u Smederevu cena dostizala 1.500 dinara.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku, koje su mediji preneli u maju 2026. godine, pokazuju da su se cene kretale od 899 do čak 1.776 dinara po kilogramu, u zavisnosti od grada, piše eKapija.

Ovakve razlike potvrđuju da jedinstvena tržišna cena praktično ne postoji, već da lokalna ponuda, kvalitet proizvoda i broj prodavaca značajno utiču na iznos koji potrošači izdvajaju.

Da li se proizvodnja oraha isplati?

Visoke maloprodajne cene mogle bi da budu podsticaj poljoprivrednicima za podizanje novih zasada oraha, posebno imajući u vidu dugoročnu potražnju za ovim plodom.

Ipak, visoka cena na pijaci ne znači automatski i veliku zaradu proizvođača. Uzgoj oraha zahteva značajna početna ulaganja, izbor odgovarajućeg zemljišta i kvalitetnih sadnica, kao i obezbeđivanje navodnjavanja i redovnog održavanja zasada.

Dodatni izazov predstavlja vreme potrebno da stabla dostignu punu rodnost, zbog čega se ulaganje u ovu proizvodnju ne može posmatrati kao kratkoročna zarada.

Sa druge strane, pravilno podignuti i održavani zasadi mogu donositi rod decenijama, što proizvodnju oraha čini potencijalno zanimljivom dugoročnom poljoprivrednom investicijom.

Dok proizvođači računaju na dugoročnu isplativost, potrošači će i ove jeseni morati pažljivo da planiraju kupovinu, jer se upravo uoči slava i praznika orasi tradicionalno nalaze među skupljim proizvodima na pijacama.

(BizPortal)