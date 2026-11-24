JANIK SINER OPERISAN! Ovo su detalji intervencije
Italijanski teniser Janik Siner uspešno je operisan u Finskoj.
Sineru je koleno operisao profesor Lase Lempainen, ortoped i jedan od vodećih svetskih specijalista za sportsku hirurgiju.
Operacija je obuhvatala iliotibijalnu traku, tetivu koja se proteže duž spoljašnje strane butine do kolena.
Lempainen je izveo najmanje invazivnu i najmanje traumatičnu proceduru kako bi se rešio problem.
Siner ide na operaciju i čeka ga pauza do četiri meseca!
Procenjuje se da će vreme oporavka trajati tri meseca.
Sinera na terenu nema od 12. jula i finala Vimbldona, koji je osvojio.
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