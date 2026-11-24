Italijanski teniser Janik Siner uspešno je operisan u Finskoj.

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Sineru je koleno operisao profesor Lase Lempainen, ortoped i jedan od vodećih svetskih specijalista za sportsku hirurgiju.

Operacija je obuhvatala iliotibijalnu traku, tetivu koja se proteže duž spoljašnje strane butine do kolena.

Lempainen je izveo najmanje invazivnu i najmanje traumatičnu proceduru kako bi se rešio problem.

Siner ide na operaciju i čeka ga pauza do četiri meseca!

Procenjuje se da će vreme oporavka trajati tri meseca.

Sinera na terenu nema od 12. jula i finala Vimbldona, koji je osvojio.