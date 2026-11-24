ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini Srbije da je jutros u 04.20 časova bačena bomba na kuću Nebojše Živanovića, zvanog Živan, u Ubu, ocenivši da je bezbednost građana širom zemlje ugrožena.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bs

Obraćajući se poslanicima, Vučić je naveo da se, osim pucnjave u Kragujevcu za koju se nada da je prošla bez smrtnih ishoda, dogodilo nešto na šta je, kako tvrdi, upozoravao pre nekoliko dana. On je podsetio da je Živanoviću ranije bačen molotovljev koktel na garažu i da su mu upućene pretnje, što je prijavljeno policiji.

Prema Vučićevim rečima, Živanović i izvesni gospodin Šole noćas su dobili ponovljene pretnje sa zahtevom da isplate 50.000 i 100.000 evra. Kako je rekao, pošto na te zahteve nisu odgovarali, usledio je napad, a u potpisu pretnji stajali su "drugovi iz Crne Gore i Srbije", za šta je naveo da predstavlja simbol za vračarski klan.

Vučić je posebno istakao okolnosti vezane za policijsko obezbeđenje nakon prijave:

- U 04.15, pošto je prijavio policiji, zanimljivo je, do 04.15 policajci su bili ispred njegove kuće. U 04.20 je bačena bomba na njegovu kuću. Istovremeno, kod ovog drugog čoveka, kod Šoleta, bili su do 6.20 i tamo se ništa nije desilo - rekao je Vučić.

Govoreći o razlozima zbog kojih o tome govori sa skupštinske govornice, Vučić je ocenio da je tema direktno povezana sa političkom atmosferom u zemlji.

Naveo je da su mu se ranije smejali kada je upozoravao da se ne proizvodi "atmosfera linča" i da će se dogoditi strašne stvari.

Tu atmosferu je povezao i sa time što njegovoj poslaničkoj grupi nije omogućeno da dobije potpredsednička mesta niti da rukovodi radnim telima u Narodnoj skupštini.

- Ne žalim se na to što ne poštujete demokratiju, samo ukazujem ljudima na to, ali se žalim na to što je ljudima širom Srbije ugrožena bezbednost i što lete bombe po dvorištima ljudi, po kućama u Srbiji, ni krivim ni dužnim - zaključio je Vučić, dodajući da je malim privrednicima nakon napada na garažu na kuću bačena "prava pravcata granata".