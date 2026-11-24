Uzrok smrti nije poznat

Foto: Youtube/Jeanine Grasmeijer

Holandska ronilačka zvezda Žanin Grasmajer preminula je u 33. godini, a vest o njenoj smrti saopštila je porodica putem društvenih mreža.

Nekadašnja svetska rekorderka preminula je 16. novembra, ali je informacija o njenoj smrti objavljena nekoliko dana kasnije. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten, a prema pisanju španskih medija, njena smrt nije bila posledica nesreće tokom ronjenja.

- Sa velikom tugom objavljujemo da je Žanin Irina Grasmajer preminula 16. novembra 2026. godine, u 33. godini. Bila je nežna, spontana, avanturističkog duha i snažna žena. Nijedan izazov za nju nije bio prevelik, a kada bi postavila cilj, sledila ga je sa velikom odlučnošću. Dotakla je živote mnogih ljudi i uspomene na nju zauvek će ostati sa nama – navedeno je u saopštenju porodice.

Grasmajer je ime u svetskom sportu izgradila neverovatnim podvizima pod vodom. Sa samo 20 godina, 2013. godine, u grčkoj Kalamati postavila je svetski rekord u disciplini slobodnog uranjanja (Free Immersion), kada je zaronila na čak 90 metara dubine zadržavajući dah.

Time je postala najmlađa žena koja je u tom trenutku postavila svetski rekord u ronjenju na dah. Iako je Ruskinja Natalija Molčanova samo šest dana kasnije popravila njen rezultat za jedan metar, Holanđanka nije odustala.

Već 2015. godine osvojila je zlatnu medalju u istoj disciplini na Svetskom prvenstvu, a godinu dana kasnije ponovo je ispisala istoriju.

Na takmičenju DeepSea Challenge na Bonairu, 2016. godine, zaronila je do neverovatnih 92 metra i ponovo postala svetska rekorderka. Za taj poduhvat bilo joj je potrebno tri minuta i 46 sekundi, a njen rekord odoleo je sve do 2018. godine, kada ga je nadmašila Italijanka Alesija Zekini sa 93 metra.

Njeni uspesi nisu se završavali na tome. Grasmajer je držala i holandski nacionalni rekord u statičkoj apneji, pošto je 2012. godine izdržala šest minuta i 31 sekundu bez udisaja, dok je 2013. preplivala 178 metara pod vodom koristeći monoperaje.

Prema svedočenju podvodnog fotografa Dana Verhovena, koji je poznavao Grasmajer, ona se u kasnijem periodu života borila sa autoimunom bolešću, zbog čega se povukla iz takmičarskog ronjenja. Ipak, nije objavljeno o kojoj bolesti je reč, niti je potvrđeno da li je ona bila uzrok njene smrti.