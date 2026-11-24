Crveno-bele muče kadrovski problemi.

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Fudbaleri Crvene zvezde imaće jako težak zadatak u 4. kolu grupne faze Lige konferencije, ne samo zbog kvaliteta protivnika, već zato što neće biti kompletna na gostovanju u Belgiji. Aktuelni srpski prvak u četvrtak veče ide na noge Gentu (21.00), a primarni cilj je da se donesu prvi bodovi sa strane, kako bi se zadržale realne šanse za plasman u nokaut fazu.

Međutim, stručni štab na čelu sa Albertom Rijerom (44) moraće ponovo da kombinuje, jer ne može da računa na trojicu prvotimaca. Veliki udarac svakako je izostanak centarfora Bambe Dijenga (26), koji se još nije oporavio od povrede.

Naime, Senegalcu je na duelu sa Inter Eskaldesom stradao mišić zadnje lože, zbog čega nije mogao da završi utakmicu. Uz pomoć lekarskog tima je napustio teren i od tada je podvrgnut terapijama, ali proces rehabilitacije još nije završen. To znači da bi u startnoj postavi mogao da se nađe iskusni Marko Arnautović (37), koji se oporavio od prehlade i vratio treninzima.

S druge strane, van stroja je i ofanzivac Aleksandar Katai (35), koji mora da odradi suspenziju zbog direktnog crvenog kartona protiv tima iz Andore. Takođe, ova polusezona je već završena za slovenačkog reprezentativca Timija Maksa Elšnika (28) zbog rupture mišića zadnje lože.

Ipak, koliko-toliko dobra vest za crveno-bele je što ni domaćin neće biti kompleta. Trener Genta Rik de Mil (45) neće moći da računa na defanzivnog vezistu Tibea de Vligera (21), krilnog ofanzivca Mišel-Anža Balikvišu (25) i ofanzivnog vezistu Pitera Gerkensa (31).

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