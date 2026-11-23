POZNATI TRGOVINSKI LANAC POD ISTRAGOM: Sumnja se da je nameštao cene - drama u Italiji
ITALIJANSKO regulatorno telo za zaštitu konkurencije (AGCM) pokrenulo je istragu protiv trgovinskog lanca Eurospin zbog sumnje da je prodavnicama koje posluju po franšiznom modelu nametao prodajne cene i zabranjivao im da proizvode prodaju po nižim cenama.
Prema zvaničnom saopštenju regulatora, Eurospin je navodno koristio kompjuterski sistem za upravljanje kasama kako bi prodavnicama nametao fiksne maloprodajne cene.
Regulator sumnja da je takva praksa ograničavala mogućnost pojedinačnih prodavnica da samostalno određuju cene i međusobno se nadmeću.
Istragom je obuhvaćeno šest kompanija iz sastava grupacije Eurospin: Eurospin Italia, Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia i Eurospin Sicilia.
Prema sumnjama AGCM-a, te kompanije određivale su cene proizvoda koje isporučuju franšiznim prodavnicama, ne dozvoljavajući im da ih snižavaju prenosi Poslovni.
Reč je o proizvodima koji čine gotovo celokupan asortiman prodavnica koje posluju pod brendom Eurospin.
Regulator upozorava da bi takvo postupanje moglo da ograniči konkurenciju među prodavnicama istog lanca, a samim tim i mogućnost kupaca da pojedine proizvode nabavljaju po nižim cenama.
Posebno se ističe da je Eurospin jedan od vodećih diskontnih lanaca u Italiji i da ga potrošači biraju upravo zbog pristupačnih cena.
(Poslovni)
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