NEMAČKI sindikat metalne i elektroindustrije IG Metal saopštio je da će sutra organizovati još jedan 24-časovni štrajk, pozivajući 23.000 radnika u 19 kompanija na severu Nemačke da obustave rad zbog sve oštrijeg spora sa poslodavcima u vezi sa povećanjem zarada.

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Među kompanijama obuhvaćenim štrajkom nalaze se proizvođač automobila Mercedes-Benz, brodogradilište Meyer Werft i kompanija za proizvodnju energije iz vetra Simens gamesa, preneo je Tagesšau. Sindikat je naveo da je u petak oko 12.300 zaposlenih stupilo u štrajk u 17 pogona.

"Sada značajno pojačavamo naše aktivnosti. Naši članovi su u petak pokazali da su spremni da se bore za svoje zahteve i sigurna radna mesta. U ponedeljak će više od 23.000 zaposlenih dodatno pojačati pritisak na poslodavce", izjavio je glavni pregovarač sindikata IG Metal Danijel Fridrih.

Najveći nemački sindikat zahteva povećanje zarada od pet odsto ili, ukoliko kompanije žele da odstupe od kolektivnog ugovora koji važi za celu industrijsku granu, garancije u vezi sa investicijama, proizvodima, lokacijama proizvodnih pogona i zaposlenošću.

Poslodavci su predložili da tokom prvih 20 meseci ne bude trajnog povećanja zarada, a da od jula 2028. godine plate budu povećane za 1,3 odsto.