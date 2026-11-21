Agencija za osiguranje depozita: Svi ugovori klijenata Alta Lizing ostaju na snazi
SVI ugovori klijenata privrednog društva Alta Lizing d.o.o. Beograd, nad kojim je Privredni sud u Beogradu pokrenuo postupak likvidacije, ostaju na snazi bez obzira na likvidaciju, objavila je Agencija za osiguranje depozita.
-Otvaranje postupka likvidacije ne utiče na punovažnost ugovora o finansijskom lizingu zaključenih pre oduzimanja dozvole. Sva prava i obaveze iz ugovora ostaju nepromenjeni, navodi Agencija za osiguranje depozita, koja je imenovana za likvidacionog upravnika.
Primaoci lizinga su dužni da nastave sa redovnim izmirivanjem svojih mesečnih rata i drugih ugovornih obaveza u rokovima predviđenim planom otplate.
Sve uplate po osnovu ugovora o finansijskom lizingu vrše se isključivo na račun kod AIK banke, na broj računa 105-0000003084086-19, uz obavezno navođenje postojećeg poziva na broj odobrenja odnosno broja ugovora o lizingu.
Neblagovremeno plaćanje rata povlači sve zakonske i ugovorne posledice, uključujući obračun zatezne kamate, raskid ugovora i oduzimanje predmeta lizinga.
Po isplati poslednje rate i otkupne vrednosti predmeta lizinga, primalac lizinga stiče pravo svojine na predmetu lizinga, a likvidacioni upravnik izdaje svu potrebnu dokumentaciju za prenos vlasništva i brisanje tereta u Registru finansijskog lizinga (Agencija za privredne registre).
TOK POSTUPKA I POVEZANE ODLUKE
Privredni sud u Beogradu pokrenuo je 20. novembra postupak likvidacije nad privrednim društvom ALTA Lizing d.o.o. Beograd, nakon što mu je Narodna banka Srbije dostavila rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga.
Rešenje Narodne banke Srbije izdato je 17. novembra.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.
Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom.
Agencija za osiguranje depozita imenovana je 3. novembra za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.
Isplata osiguranih iznosa depozita počela je 13. novembra.
(sputnikportal.rs)
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