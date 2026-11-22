JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
12.30 Juventus - Venecija 1 (1.42)
15.00 IMT Novi Beograd - Partizan X2 (1.45)
17.30 Sarajevo - Široki Brijeg 1 (1.37)
Kvota: 2.82
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