Kad se sve sabere i oduzme, moram da budem zadovoljan, jer smo pobedili jednog dobrog rivala, istakao je selektor kadeta Srbije.

FOTO: FSS

Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Igor Matić izjavio je večeras da je njegov tim ostvario istorijsku pobedu na Svetskom prvenstvu (U17) protiv Hondurasa, ali je dodao da nije zadovoljan igrom u prvom poluvremenu.

Kadeti Srbije su ranije danas savladali Honduras sa 2:0 u utakmici prvog kola grupe L na SP (U17) u Kataru. Oba gola za Srbiju postigao je Tadija Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice.

- Istorijsko učešće i istorijska pobeda. Prva na SP. Što se tiče same utakmice, nisam zadovoljan igrom u prvom poluvremenu. Ušli smo u meč sa nekim grčom, verovatno je na to uticao mali pritisak, sama prva utakmica na ovako velikom takmičenju. Negde nas je sputalo sve to da pokažemo više. Na poluvremenu smo se dogovorili da igramo ono što treniramo. Napravili smo jednu izmenu, ušao je Tadija, postigao dva gola, praktično je rešio utakmicu. Kad se sve sabere i oduzme, moram da budem zadovoljan, jer smo pobedili jednog dobrog rivala. Na mene su ostavili bolji utisak od onog kada smo radili video nalize - rekao je Matić, preneo je zvanični sajt FSS.

On je potom objasnio šta je igračima rekao na poluvremenu utakmice.

- Rekao sam momcima da gore od onoga što smo pokazali u prvom delu ne možemo. Dve godine smo zajedno, možemo i moramo bolje, morate da se opustite i da uživate u ovom ambijentu. Onda dolazi i igra, a iz bolje igre i rezultat. Važno je da ostavimo dobar utisak i kroz igru, a verujem da će iz meča u meč ona biti sve bolja. nisam čovek euforije, malo ćemo ovo da proslavimo, ali odmah krećemo sa pripremom za drugi meč protiv reprezenentacije Japana - naveo je selektor Srbije.

Igrači su tokom utakmice imali podršku sa tribina.

- Hvala svima što su došli u Katar, hvala medijima, hvala svima. Nas 36 ovde predstavlja Srbiju i mi smo jedan tim. Pozdravljam i navijače u Srbiji, znam mnogo ljudi koji će biti uz nas. Mogu da im obećam da ćemo biti bolji iz meča u meč - zaključio je Matić.

Srbija će drugi meč na SP odigrati 24. novembra protiv Japana, koji je danas u prvom kolu poražen od Kolumbije (1:2).