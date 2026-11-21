PSV ubedljivo pobedio, Filip Kostić postigao gol (VIDEO)
FUDBALERI PSV Ajndhovena pobedili su u Najmehenu ekipu NEC-a rezultatom 4:1 u utakmici 13. kola holandskog prvenstva, a ovaj meč pamtiće i Filip Kostić.
Srpski reprezentativac bio je strelac prvog gola za "filipsovce". On je mrežu rivala zatresao u 14. minutu.
Pored njega strelci za šampiona Holandije bili su Ivan Perišić i Ruben Van Bomel, dok je Ahmetčan Kaplan dao autogol.
Jedini strelac za NEC bio je Linsen u 73. minutu. Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić odigrao je celu utakmicu za tim iz Najmehena, baš kao što je uradio Kostić na drugoj strani.
PSV je prvi na tabeli Eredivizije šampionata sa 29 bodova, dok je NEC na 11. poziciji sa 14.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Mitrogol se probudio! Het-trik posle gotovo dve godine (VIDEO)
21. 11. 2026. u 19:22
Zvezda se mučila ali ipak slavila: Crveno-beli pobedli Radnik iz Surdulice
21. 11. 2026. u 16:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)