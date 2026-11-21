FUDBALERI PSV Ajndhovena pobedili su u Najmehenu ekipu NEC-a rezultatom 4:1 u utakmici 13. kola holandskog prvenstva, a ovaj meč pamtiće i Filip Kostić.

FOTO: Tanjug/AP/Luis Vieira

Srpski reprezentativac bio je strelac prvog gola za "filipsovce". On je mrežu rivala zatresao u 14. minutu.

🇷🇸🚀 There was no stopping that strike from PSV's Filip Kostić (34). 🥵 https://t.co/LLtek52qAc — EuroFoot (@eurofootcom) November 21, 2026

Pored njega strelci za šampiona Holandije bili su Ivan Perišić i Ruben Van Bomel, dok je Ahmetčan Kaplan dao autogol.

Jedini strelac za NEC bio je Linsen u 73. minutu. Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić odigrao je celu utakmicu za tim iz Najmehena, baš kao što je uradio Kostić na drugoj strani.

PSV je prvi na tabeli Eredivizije šampionata sa 29 bodova, dok je NEC na 11. poziciji sa 14.

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