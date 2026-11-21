GRAĐANI koji su godinama menjali banke mogu imati račune za koje su potpuno zaboravili, a koji im i dalje stvaraju troškove. Čak i kada na njemu nema novca i niko ga ne koristi, banka može da naplaćuje održavanje, pa se dug vremenom povećava.

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Promena banke, prelazak na novi posao ili otvaranje računa radi jednokratne uplate samo su neke od situacija u kojima građani mogu zaboraviti da su nekada otvorili tekući račun. Međutim, prestanak korišćenja računa ne znači da je on automatski zatvoren.

Narodna banka Srbije upozorava da, ukoliko je ugovorom predviđena naknada za održavanje, banka može nastaviti da je obračunava čak i kada na računu nema nikakvih transakcija. Ako na računu nema dovoljno novca za naplatu naknade, može nastati nedozvoljeni minus, a zatim i dodatni troškovi zbog kamate.

Kako da proverite da li imate zaboravljen račun?

Jedan od načina, kako je utvrdila Kamatica, jeste da se obratite banci u kojoj ste nekada primali platu, imali štednju ili koristili neku drugu uslugu. Banka nakon provere identiteta može da vam saopšti da li je račun i dalje otvoren, koliko novca ima na njemu i da li postoje neizmirene obaveze. Građani mogu da zatraže i uvid u podatke o sopstvenim računima iz Jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije.

Prema odluci NBS iz juna 2026. godine, vlasniku računa može se omogućiti uvid u podatke iz registra na osnovu pisanog zahteva, uz davanje na uvid lične karte, pasoša ili drugog odgovarajućeg identifikacionog dokumenta. Registar sadrži podatke o računima i institucijama kod kojih se vode, ali ne i informacije o stanju novca ili prometu. Te podatke potrebno je proveriti neposredno kod banke.

Kreditni biro može da otkrije i zaboravljene obaveze

Još jedan koristan način provere, prema analizi Kamatice, jeste pribavljanje ličnog izveštaja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Izveštaj sadrži podatke o tekućim računima relevantnim za kreditnu zaduženost, njihovom statusu, kao i o eventualnim kašnjenjima u plaćanju obaveza. Prvi lični izveštaj u toku kalendarske godine je besplatan.

Zahtev može da se podnese u banci ili Kreditnom birou, a izveštaj je moguće preuzeti i elektronski, preko portala Kreditnog biroa, uz prethodnu registraciju. Ipak, ovaj izveštaj ne predstavlja potpun spisak svih bankarskih računa i ne pokazuje koliko novca građanin ima na njima.

Banke već otpisale gotovo tri milijarde dinara dugova

Da problem zaboravljenih računa nije zanemarljiv, pokazuju i podaci Narodne banke Srbije. Prema saopštenju NBS iz novembra 2023. godine, banke su, nakon kontrola i mera centralne banke, otpisale ukupno 2,94 milijarde dinara potraživanja po osnovu neaktivnih tekućih računa.

Otpis je obuhvatio približno 206.000 korisnika, a prosečan iznos otpisanog potraživanja bio je 14.280 dinara po korisniku.

NBS je utvrdila nepravilnosti u postupanju pojedinih banaka, uključujući slučajeve u kojima su naknade za održavanje računa dovele građane u nedozvoljeni minus, nakon čega su obračunavane i kamate. Zato građani koji otkriju stari dug treba da zatraže detaljnu specifikaciju obračunatih naknada i kamata, kao i objašnjenje osnova za njihovu naplatu.

Koliko može da košta račun koji ne koristite?

Ako održavanje računa košta 300 dinara mesečno, a banka tu naknadu naplaćuje tokom dužeg perioda, trošak može postati značajan. Na primer, za godinu dana naknade bi iznosile 3.600 dinara, za tri godine 10.800 dinara, a za pet godina čak 18.000 dinara. Ova računica ne uključuje eventualne kamate. Stvarna obaveza zavisi od ugovorenih naknada, trajanja ugovora i pravilnosti postupanja banke.

Kako da zatvorite stari račun?

Ukoliko utvrdite da imate račun koji vam više nije potreban, možete podneti zahtev banci za njegovo zatvaranje. Pre toga potrebno je proveriti eventualne obaveze i stanje novca na računu. Ako postoji sporno dugovanje, od banke treba tražiti obrazloženje i proveru obračuna. Gašenje je besplatno, a preostala sredstva se, prema zahtevu korisnika, isplaćuju ili prenose na drugi račun. Najvažnije je da ne pretpostavljate da su računi automatski ugašeni samo zato što ih godinama nisu koristili. Provera može sprečiti nepotrebne troškove, ali i pomoći da otkriju novac koji im je ostao na starom računu.

(Kamatica)