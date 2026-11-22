FRANCUSKE vlasti pokrenule su istragu protiv bivšeg visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova zbog sumnje da je stranci Nacionalno okupljanje dostavljao poverljive informacije o pravosudnim istragama, svega nekoliko meseci uoči predsedničkih izbora.

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Kako piše francuski "Mond", pod istragom je Ig Mutu, aktuelni prefekt regiona Centar–Dolina Loare, za koga se sumnja da je predstavnicima Nacionalnog okupljanja prenosio informacije o istragama finansiranja izbornih kampanja te stranke 2022. i 2024. godine.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez potvrdio je da je istraga pokrenuta i da je Mutua pozvao na razgovor, prenosi "Juronjuz".

- Ukoliko se činjenice potvrde, one su, očigledno, veoma ozbiljne - izjavio je Nunjez.

Parisko tužilaštvo saopštilo je da ispituje moguća kršenja profesionalne tajne i tajnosti istrage, kao i eventualnu upotrebu informacija pribavljenih na taj način.

Za sada niko nije zvanično optužen, dok su istražitelji 9. novembra pretresli sedište Nacionalnog okupljanja.

Marin le Pen se još nije oglasila povodom ovog slučaja.

Nova istraga dolazi u trenutku kada se jedna od najistaknutijih predstavnica francuske desnice i sama suočava sa pravosudnim problemima. Le Pen je u julu osuđena na godinu dana kućnog pritvora uz elektronski nadzor zbog pronevere.

Uprkos sudskim postupcima, Le Pen vodi u istraživanjima javnog mnjenja uoči predsedničkih izbora, navodi "Juronjuz".

(RT Balkan)

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