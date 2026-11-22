RUSIJA SAOPŠTILA DETALJE UDARA NA UKRAJINU: Pogođen energetski objekat u Zaporožju, luka Kilija i brod kod Odese
RUSKE snage su napale energetski objekat koji snabdeva ukrajinski vojno-industrijski kompleks u Zaporožju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
„Elektrana Pravoberežnaja od 330 kV u gradu Zaporožju, koja snabdeva električnom energijom ukrajinska preduzeća vojne industrije, oštećena je“, navodi se u izveštaju.
Takođe su pogođeni:
- u luci Kilija - infrastrukturni objekti koji se bave isporukom tereta za ukrajinske oružane snage;
- U Crnom moru, severoistočno od Odese, nalazi se brod koji prevozi robu dvostruke namene.
Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske oružane snage ciljaju infrastrukturu i logistiku kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja.
(RIA)
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