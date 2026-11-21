MILIONI nemačkih domaćinstava suočiće se sa značajnim poskupljenjem gasa i električne energije početkom 2027. godine, u uslovima odustajanja Nemačke od ruskog gasa, piše list „Bild“, pozivajući se na podatke portala za poređenje cena „Verivoks“.

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-Jedan od razloga naglog skoka cena jeste to što Nemačka mora da nabavlja gas po sve višim cenama. Posle obustave isporuka ruskog gasa gasovodima, Nemačka uglavnom kupuje tečni prirodni gas, čija je cena na svetskom tržištu porasla zbog rata protiv Irana, navodi se u tekstu.

Prema pisanju lista, u periodu od decembra do februara regionalni snabdevači gasom povećaće cene u proseku za 14 odsto, što će pogoditi oko 1,9 miliona porodica.

Istovremeno, veliki broj osnovnih snabdevača električnom energijom već je najavilo poskupljenje struje u proseku za osam odsto širom zemlje, što će se odraziti na približno 3,7 miliona domaćinstava.

Prema proračunima „Bilda“, tročlana porodica će zbog poskupljenja struje godišnje plaćati oko 128 evra više, dok će smanjenje poreza na električnu energiju, koje je dogovorila nemačka vladajuća koalicija, moći da nadoknadi svega oko 93 evra tog povećanja.

U Rusiji su više puta isticali da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, upozoravajući da će time upasti u novu, još veću zavisnost zbog viših cena.

Moskva je takođe ukazivala da zemlje koje su odustale od direktne kupovine ruskih energenata nastavljaju da preko posrednika, po višim cenama, nabavljaju ruski ugalj, naftu i gas.

(sputnikportal.rs)

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