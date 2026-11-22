ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru u nedelju, 22. novembra, iznosi 117,6412 dinara za jedan evro, što je nepromenjena vrednost u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Unsplash Markus Spiske

Na kursnoj listi NBS za devize, kupovni kurs za evro iznosi 117,2883 dinara, a prodajni 117,9941 dinar, dok je na listi za efektivni strani novac kupovni kurs 116,8177 dinara, a prodajni 118,4647 dinara.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou i od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara prema američkom dolaru iznosi 107,0731 dinar za dolar.

Kupovni kurs za devize iznosi 106,7519 dinara, a prodajni 107,3943 dinara, dok se efektivni američki dolar kupuje za 106,3236, a prodaje za 107,8226 dinara.

Prema dolaru, dinar je slabiji za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 5,1 odsto, a od početka godine oslabio je za 6,7 odsto.