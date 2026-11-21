U SRPSKOM narodnom kalendaru novembar zauzima posebno mesto, a period od 16. do 24. novembra poznat je kao takozvani vučji dani ili Mratinci. Za ove dane vezuju se neobična verovanja i stroga pravila kojih su se naši preci nekada pridržavali, verujući da na taj način štite dom, porodicu i stoku od nesreće.