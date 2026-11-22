EVROPSKA komisija preuzima sve dominantniju ulogu u spoljnoj politici Evropske unije (EU) na Bliskom istoku, dok je šefici evropske diplomatije Kaji Kalas potpuno blokiran direktan kontakt s Izraelom.

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Ova nova realnost najbolje se oslikava u ovonedeljnim rasporedima zvaničnika u Briselu: predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i komesarka za Mediteran Dubravka Šuica pakuju kofere za zvanične posete Siriji i Jordanu, dok Kaja Kalas - formalno prva žena evropske diplomatije - ostaje u Briselu da vodi bezbednosni forum.

Ovaj raskorak samo je vrh ledenog brega i oslikava mnogo dublji sukob oko toga ko zaista predstavlja Evropsku uniju u svetu. Sličan scenario već je viđen na primeru Ukrajine, kada su evropski lideri izbacili Kalasovu iz pregovaračkog tima.

- Time što dozvoljava da Izrael drži visokog predstavnika "na ledu", i izbegavajući saradnju u vezi sa Bliskim istokom u skladu sa ugovorima i međunarodnim pravom, Fon der Lajenova direktno doprinosi srozavanju ugleda EU kao ozbiljnog globalnog igrača - upozorava Bari Endruz, poslanik liberala i predsednik Odbora za razvoj u Evropskom parlamentu.

Šuica preuzela konce

U međuvremenu, Dubravka Šuica postala je glavna veza Brisela za komunikaciju sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Prisustvovala je inauguracionom sastanku Mirovnog odbora američkog predsednika Donalda Trampa koji je održan u februaru u Vašingtonu, a sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom razgovarala je ili se sastala najmanje četiri puta ove godine.

- Bez Izraela ne možete ništa da uradite. Potrebno nam je odobrenje njihovih vlasti. I zato moramo da održavamo kanale otvorenim… Oni su tu i mi s njima moramo da sarađujemo - objasnila je nedavno Šuica za briselski "Politiko", govoreći o naporima da se humanitarna pomoć dopremi u Gazu, i dodala da svoje bliskoistočne misije koordiniše "za istim stolom" sa Kajom Kalas.

S druge strane, za Kalasovu su sva vrata kod Sara zatvorena od juna, kada je izbio ogroman skandal - uporedila je odnos Izraela prema Palestincima sa erom aparthejda u Južnoafričkoj Republici. Sar je tada oštro poručio da će "prekinuti svaki kontakt" sa njom dok ne povuče tu izjavu, koju je nazvao "krvavom klevetom" protiv Izraela. Kalasova do danas nije javno komentarisala da li je to zaista izgovorila, a njeni saradnici uporno odbijaju da potvrde ili demantuju da li je upotrebila tu spornu analogiju.

Odluka Izraela o bojkotu i dalje je na snazi, potvrdila je portparolka izraelskog ministra, Mihal Majan, napominjući da se ta rampa odnosi "isključivo na nju".

Pre ovog diplomatskog rata, Sar i Kalasova su bili u čestom kontaktu dok je EU vršila pritisak na Izrael da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u Gazu. Nekada su, prema rečima izvora upućenih u njihovu prepisku, razmenjivali i po nekoliko poruka dnevno na "Vocapu".

Međutim, pojedine evropske diplomate otvoreno priznaju da je ovakav prekid komunikacije katastrofa za diplomatiju bloka.

- To je ogroman problem ako Izraelci ne žele da razgovaraju s njom. Ne možete da rešite krizu u Gazi bez njih - rekao je jedan diplomata.

(Alo)