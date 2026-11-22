HAOS U BEOGRADU: Sukob navijača Zvezde i Partizana na Banjici
U autobusu gradskog prevoza na liniji 47, koja saobraća na relaciji Slavija–Resnik, juče oko 16 časova došlo je do sukoba grupe navijača u Crnotravskoj ulici na Banjici, saznaje nezvanično „Telegraf“.
Prema nezvaničnim informacijama, u autobusu se nalazilo nekoliko navijača Crvene zvezde, a do incidenta je došlo kada je na stajalištu u pomenutoj ulici u vozilo ušla grupa pristalica Partizana.
Prema svedočenjima putnika, tokom sukoba je upaljena baklja i ubačena u autobus, nakon čega je došlo do tuče. Kada su se među prisutnima pojavile informacije da policija dolazi na lice mesta, veći broj učesnika napustio je vozilo i udaljio se u nepoznatom pravcu.
U incidentu je pričinjena materijalna šteta na autobusu, a od baklje su nagorela pojedina sedišta.
Policijski službenici izašli su na lice mesta nakon što su se učesnici udaljili, dok je istraga o okolnostima događaja u toku.
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