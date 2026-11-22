Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča IMT - Partizan
Fudbalere Partizana očekuje još jedno zahtevno gostovanje u Superligi Srbije. Crno-beli će u okviru 16. kola odmeriti snage sa IMT-om, ekipom koja im je u prvom delu sezone priredila neprijatno iznenađenje u Humskoj.
Tada su Traktoristi slavili rezultatom 2:1, i to golom postignutim u samoj završnici susreta. Partizan sada ima priliku za revanš, ali ga i ovog puta očekuje nezgodan zadatak.
IMT u poslednja tri kola nije uspeo da zabeleži pobedu, ali se sa 23 osvojena boda i dalje nalazi u društvu Radničkog 1923 i Radnika iz Surdulice, na deobi četvrtog mesta na tabeli.
S druge strane, Partizan nikako da uhvati pravi ritam. Crno-beli igraju po sistemu toplo-hladno, a poraz od Mačve iz Šapca u prethodnom kolu, na domaćem terenu, dodatno je zakomplikovao njihovu situaciju u borbi za opstanak.
Zbog toga gostovanje IMT-u ima posebnu težinu za ekipu iz Humske. Partizan će pokušati da prekine loš niz i osvoji važne bodove, ali ga čeka protivnik koji je već pokazao da ume da mu napravi probleme.
Utakmica se igra od 15 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena sport Premium 1.
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