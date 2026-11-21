NEMAČKI automobilski gigant Folksvagen, koji se suočava sa ozbiljnim poslovnim teškoćama, u pregovorima sa sindikatom IG Metal zahteva ukidanje 35-časovne radne nedelje, zamrzavanje zarada do 2028. godine i ukidanje pojedinih dodataka zaposlenima.

Foto: Tanjug/Jan Woitas/dpa via AP

Prema spisku zahteva koji je kompanija objavila u četvrtak, uprava želi da u potpunosti ukine i mesečni dodatak od 167 evra, dok bi ostale bonuse i dodatne isplate znatno smanjila, pišu nemački mediji.

-U središtu kolektivnih pregovora mora biti značajno smanjenje troškova rada, poručuju iz Folksvagena.

-Dodatne mere su neizbežne kako bismo ostali konkurentni, navodi rukovodstvo kompanije.

Više rada bez veće plate, manje rada uz manja primanja

Osim smanjenja zarada i dodataka, pregovori obuhvataju i produženje i fleksibilnije određivanje radnog vremena. Folksvagen zahteva da se radno vreme ubuduće prilagođava poslovnim potrebama i obimu proizvodnje. Kompanija predlaže model prema kojem produženje radnog vremena ne bi podrazumevalo odgovarajuće povećanje zarade, dok bi se u slučaju smanjenja broja radnih sati primanja zaposlenih srazmerno umanjivala.

Drugim rečima, zaposleni koji bi morali da rade više sati ne bi za to dobijali dodatnu naknadu, dok bi oni koji bi radili manje sati morali da prihvate i manju platu.

-U pregovorima ćemo razgovarati i o spremnosti na promene, kao i o fleksibilnijem raspoređivanju zaposlenih, izjavila je Kerstin Šolc, koja zajedno sa Frankom Išnerom predstavlja Folksvagen u kolektivnim pregovorima.

Ona je istakla da su se uslovi poslovanja nemačkog proizvođača automobila znatno pogoršali.

-Zato moramo da reagujemo brže, kako u restrukturiranju kompanije, tako i u prilagođavanju strukture troškova, poručila je Šolc.

Sindikat besan

Zahtevi Folksvagena izazvali su oštre reakcije predstavnika radnika. Sindikat IG Metal nazvao ih je „katalogom užasa“, optužujući upravu da pokušava drastično da pogorša uslove rada zaposlenih.

-Uprava Folksvagena zabila je nož u leđa svojim zaposlenima, izjavio je glavni pregovarač sindikata IG Metal Torsten Griger. „Folksvagen se nalazi pred ozbiljnim unutrašnjim sukobom, čije razmere poslodavac, čini se, još nije svestan“, upozorio je on.

Sindikat poručuje da kompanija mora da se pripremi za dugotrajan i iscrpljujući sukob.

-Ovo neće biti oluja u čaši vode koja će se smiriti do kraja godine. Biće to dugotrajan, ogorčen i iscrpljujući sukob koji će ostaviti duboke posledice po kompaniju, naglasio je Griger.

Prema njegovim rečima, sukob nije ograničen samo na kolektivne ugovore ili pojedinačne zahteve uprave, već zadire u osnovna prava zaposlenih i njihovih predstavnika.

„Reč je o pitanju da li će pravo radnika na učešće u odlučivanju u Folksvagenu opstati ili uprava veruje da može da ga ukida po sopstvenom nahođenju“, zaključio je sindikalni pregovarač.

Predsednica Saveta zaposlenih Folksvagena Danijela Kavalo poručila je da su zaposleni ispunili svoj deo dogovora postignutog u decembru 2024. godine. Međutim, kako je navela, sada se oseća prevarenom i više nema poverenja u rukovodstvo kompanije.

„Njihova obećanja očigledno više ništa ne vrede. Dovoljno je pomenuti buduće proizvode i projekat Gejmčendžer“, izjavila je Kavalo.

Proizvodni koncept pod nazivom Gejmčendžer bio je deo kolektivnog sporazuma iz 2024. godine, a obuhvatao je, između ostalog, primenu velikih livenih delova u proizvodnji automobila. Međutim, Folksvagen je nedavno odustao od tog projekta.

Desetine hiljada radnih mesta pod pretnjom

Folksvagen grupa nalazi se u dubokoj krizi. U trećem tromesečju zabeležila je gubitak od čak 5,9 milijardi evra, najveći od izbijanja afere sa manipulacijama emisijama štetnih gasova dizel-motora pre više od deset godina.

Kompaniju posebno pogađaju pad poslovanja na kineskom tržištu i carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp. Dodatni pritisak stvara prelazak na električna vozila u Evropi, koji smanjuje profitne marže. One su kod električnih automobila znatno niže nego kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Izvršni direktor Folksvagen grupe Oliver Blume pokrenuo je opsežan program štednje i restrukturiranja poslovanja. U okviru tih mera širom sveta moglo bi da bude ukinuto nekoliko desetina hiljada radnih mesta, dok je dugoročni opstanak proizvodnje u četiri nemačke fabrike doveden u pitanje.

Međutim, dok uprava Folksvagena zahteva smanjenje troškova rada, sindikat IG Metal u pregovorima traži povećanje zarada od pet odsto. Taj zahtev usklađen je sa sindikalnim zahtevima u širim kolektivnim pregovorima za nemačku metalnu i elektroindustriju.

Pregovori traju već nedeljama, ali su trenutno u zastoju i nema naznaka da bi dogovor mogao uskoro da bude postignut. Zbog toga su od petka najavljeni celodnevni štrajkovi upozorenja, prvi takve vrste u poslednjih osam godina. Njima bi, između ostalih, trebalo da budu obuhvaćeni i proizvodni pogoni BMV-a, Audija i Poršea.

(sputnikportal.rs)

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