HITNO UPOZORENJE U BAHREINU: Građani pozvani u skloništa zbog potencijalne pretnje
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Bahreina upozorilo je danas svoje stanovnike na potencijalnu pretnju i pozvalo ih da se sklone na najbliže bezbedno mesto.
Ministarstvo, međutim, nije iznelo detalje o prirodi te potencijalne pretnje, prenosi Rojters.
Bahrein, u kojem je stacionirana Peta flota Ratne mornarice SAD, saopštio je da je tokom protekle nedelje presreo nekoliko iranskih vazdušnih napada.
Takođe, arapske države u Zalivu su od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru više puta bile na meti napada iz Teherana, podseća agencija.
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