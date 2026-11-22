SLOVAČKI premijer Robert Fico pozvao je Evropsku komisiju da preventivno prati situaciju u Srbiji, ocenjujući da u toj zemlji dolazi do urušavanja pravne države, a prilike je uporedio sa političkim i pravosudnim dešavanjima u Slovačkoj tokom perioda od 2020. do 2023. godine.

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- Pozivam Evropsku komisiju da prati situaciju u Srbiji kako ne bi došlo do takvih tragedija kao na Slovačkom - rekao je Fico u video obraćanju na Fejsbuku, u kojem se osvrnuo i na odnose sa opozicijom, medijima i podršku Ukrajini.

Pritom je prilike u Srbiji uporedio sa periodom prethodnih vlada na čelu sa Igorom Matovičem, Eduardom Hegerom i Ludovitom Odorom u Slovačkoj, od 2020. do 2023. godine. Fico je optužio Evropsku komisiju da je ranije ignorisala dešavanja u Slovačkoj zbog toga što je u Bratislavi imala, kako je naveo, "poslušnu vladu".

On je pozvao Brisel da spreči ponavljanje slučajeva poput smrti bivšeg generalnog direktora slovačke policije Milana Lučanskog, koji je preminuo u pritvoru 2020. godine, i advokata Ljubomira Krivočenka, koji je 2021. preminuo od posledica kovida-19 u zatvorskoj bolnici, uz tvrdnje premijera da mu nije bila pružena adekvatna medicinska pomoć.

Slovački premijer se osvrnuo i na aferu u vezi sa bankovnim računom njegovog sina u Nemačkoj, nakon što je češki nezavisni portal Investigace.cz objavio da je Dojče banka razmatrala prekid poslovnog odnosa zbog sumnji na pranje novca.

Fico je odbacio navode i slučaj označio kao "medijski atentat". Istovremeno je najavio da će, ukoliko njegova stranka Smer bude deo buduće vlade, insistirati na promenama medijskog zakonodavstva, uključujući uvođenje licenci za novinare, obaveznog članstva u novinarskoj komori, stručnih kvalifikacija i disciplinske odgovornosti.

Oštro je kritikovao istraživačke novinare, optužujući ih da napadaju članove njegove porodice i da "šire neistine".

Fico je ponovio i da Slovačka neće učestvovati u planiranom kreditnom paketu Evropske unije od 45 milijardi evra za Ukrajinu, ocenjujući da je reč o pomoći koja neće biti vraćena i koja doprinosi produžavanju sukoba.

Dodao je da Slovačka nastavlja da pruža humanitarnu pomoć Ukrajini i najavio da će o ovom pitanju razgovarati sa liderima zemalja Višegradske grupe.

(Tanjug)

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