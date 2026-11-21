Alkaraz je u finalu Završnog mastersa! Karlitos preokretom protiv Šeltona do meča za trofej
Karlos Alkaraz je savladao Bena Šeltona rezultatom 2:1 (3:6, 6:3, 7:6(1)) u polufinalu Završnog mastersa u Torinu
Amerikanac je bolje otvorio duel i jedinim brejkom u ovom delu igre uspeo da stekne ključnu prednost za vođstvo od 1:0 u setovima. Alkaraz je podigao nivo igre na riternu u nastavku, oduzeo servis rivalu pri rezultatu 4:3 i sigurnom igrom na svoj servis uveo meč u treći set.
U odlučujućem setu viđena je velika borba. Oba rivala su fenomenalno servirala pa tako ni jedan od igrača nije imao ni jednu brejk loptu. Meč je otišao u taj-brejk, a tamo je Španac bio maestralan.
Čak tri puta je oduzimao servis protivniku, te sa ubedljivih 7:1 slavio u odlučjućem setu, te tako obezbedio finale Mastersa u Torinu.
Španac će u borbi za trofej igrati sa boljim iz duela Aleksandar Zverev - Danil Medvedev. Meč između Nemca i Rusa je na programu u subotu od 20.30 časova.
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