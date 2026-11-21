Zverev je drugi finalista Završnog mastersa u Torinu! Dobili smo meč koji su svi priželjkivali
Nemački teniser bolji od Danila Medvedeva u polufinalu, a u finalu će odmeriti snage sa Karlosom Alkarazom.
Aleksandar Saša Zverev plasirao se u finale Završnog mastersa u Torinu, pošto je u polufinalu savladao Danila Medvedeva sa 7:6 (0), 6:4. Nemački teniser će se za trofej boriti protiv Karlosa Alkaraza.
Publika nije imala priliku da uživa u preterano sadržajnom duelu, pošto su u najvećem delu meča dominirali servisi. Pravo nadigravanje viđeno je tek u završnici, kada je Zverev uspeo da prelomi susret i obezbedi mesto u borbi za titulu.
Nemac je tako stigao do devete pobede protiv ruskog tenisera, koji i dalje ima prednost u međusobnom skoru od 14:9.
Za Zvereva će ovo biti treće finale Završnog mastersa u karijeri. Prethodna dva puta uspeo je da osvoji trofej, 2018. i 2021. godine.
Ipak, protivnik u finalu biće mu izuzetno težak rival. Alkaraz trenutno vodi sa 7:6 u međusobnim duelima, a slavio je i u jedinom ovogodišnjem okršaju, u polufinalu Australijan opena.
Preporučujemo
Matić: Istorijska pobeda na SP, nisam zadovoljan igrom u prvom poluvremenu
21. 11. 2026. u 21:51
Spartak ubedljiv u ABA ligi: Subotičani u drugom poluvremenu slomili otpor Beča
21. 11. 2026. u 21:18
PSV ubedljivo pobedio, Filip Kostić postigao gol (VIDEO)
21. 11. 2026. u 20:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)