Nemački teniser bolji od Danila Medvedeva u polufinalu, a u finalu će odmeriti snage sa Karlosom Alkarazom.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Aleksandar Saša Zverev plasirao se u finale Završnog mastersa u Torinu, pošto je u polufinalu savladao Danila Medvedeva sa 7:6 (0), 6:4. Nemački teniser će se za trofej boriti protiv Karlosa Alkaraza.

Publika nije imala priliku da uživa u preterano sadržajnom duelu, pošto su u najvećem delu meča dominirali servisi. Pravo nadigravanje viđeno je tek u završnici, kada je Zverev uspeo da prelomi susret i obezbedi mesto u borbi za titulu.

Nemac je tako stigao do devete pobede protiv ruskog tenisera, koji i dalje ima prednost u međusobnom skoru od 14:9.

Za Zvereva će ovo biti treće finale Završnog mastersa u karijeri. Prethodna dva puta uspeo je da osvoji trofej, 2018. i 2021. godine.

Ipak, protivnik u finalu biće mu izuzetno težak rival. Alkaraz trenutno vodi sa 7:6 u međusobnim duelima, a slavio je i u jedinom ovogodišnjem okršaju, u polufinalu Australijan opena.