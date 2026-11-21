TATLIJE su starinski kolač koji se pravi u Pirotu, a svojim izgledom podseća na čuvene baklave.

Foto: Printskrin JUtjub/Bokina kuhinja

Za ovaj kolač vam nisu potrebne kore, već se samo umuti testo, a kao i svi orijenatalni kolači preliva se slatkim sirupom. Tatlije se prave sa pivom, a i svi ostali sastojci su posni, pa možete da ih služite i tokom posta.

Sastojci:

300 ml piva

300 ml ulja

600 g šećera

4 kesice vanilin šećera

600 g brašna

200 g oraha

1 kesica praška za pecivo

400 ml vode

Recept za tatlije kolač:

U šerpu stavite dve kašike šećera i kada se karamelizuje sipajte pivo i ulje. Dobro promešajte i kuvajte dok ne tečnost ne proključa. Zatim sklonite sa šporeta, pa dodajte prosejano brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo. Dobro promešajte i sipajte smesu u tepsiju koju ste premazali uljem. Peciteu zagrejanoj rerni na 250°C oko 30 minuta. Nakon toga smanjite temperaturu na 200°C i pecite dok testo ne počne da se odvaja od ivice tepsije.

Preostali šećer sipajte u šerpu, dodajte vanilin šećer i sipajte vodu. Kuvajte dok se ne pojavi bela pena na vrhu, pa sklonite sa šporeta. Isecite kolač na kocke i kada se ohladi prelijte vrelim sirupom.

(Stvar ukusa)