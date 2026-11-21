BOLJE OD BAKLAVA: Tatlije - Stari kolač sa juga Srbije, sočna posna poslastica kojoj nećete moći da odolite (VIDEO)
TATLIJE su starinski kolač koji se pravi u Pirotu, a svojim izgledom podseća na čuvene baklave.
Za ovaj kolač vam nisu potrebne kore, već se samo umuti testo, a kao i svi orijenatalni kolači preliva se slatkim sirupom. Tatlije se prave sa pivom, a i svi ostali sastojci su posni, pa možete da ih služite i tokom posta.
Sastojci:
300 ml piva
300 ml ulja
600 g šećera
4 kesice vanilin šećera
600 g brašna
200 g oraha
1 kesica praška za pecivo
400 ml vode
Recept za tatlije kolač:
U šerpu stavite dve kašike šećera i kada se karamelizuje sipajte pivo i ulje. Dobro promešajte i kuvajte dok ne tečnost ne proključa. Zatim sklonite sa šporeta, pa dodajte prosejano brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo. Dobro promešajte i sipajte smesu u tepsiju koju ste premazali uljem. Peciteu zagrejanoj rerni na 250°C oko 30 minuta. Nakon toga smanjite temperaturu na 200°C i pecite dok testo ne počne da se odvaja od ivice tepsije.
Preostali šećer sipajte u šerpu, dodajte vanilin šećer i sipajte vodu. Kuvajte dok se ne pojavi bela pena na vrhu, pa sklonite sa šporeta. Isecite kolač na kocke i kada se ohladi prelijte vrelim sirupom.
(Stvar ukusa)
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