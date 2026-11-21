KOŠARKAŠI Spartaka pobedili su Beč sa 87:61 (18:16, 24:21, 22:14, 23:10) u "Dudovoj šumi" u 9. kolu ABA lige.

FOTO: KK Spartak/Damir Vujković/ABA liga

Subotičani su pokazali da su kvalitetniji tim, iako su tek u drugom poluvremenu slomili otpor rivala iz Austrije.

Izabranici Vladimira Jovanovića su na poluvremenu imali pet poena prednosti - 42:37, ali u nastavku su dodali gas i razbili četu Dragana Bajića.

Ekipa sa severa Srbije dobila je drugo poluvreme sa 45:24 i vratila se na pobednički kolosek u regionalnom takmičenju nakon poraza od Dubaija u prošlom kolu (75:93).

Najbolji u pobedničkoj ekipi bio je Džejlon Pipkins sa 19 poena, pratili su ga Danilo Nikolić i Alen Omić sa po 12. Na drugoj strani najviše se istakao D'Mitrik Trajs koji je brojao do 21, dok je Grent Šerfild postigao 13.

Spartak u gripu B ABA lig ima učinak 5-3. Beč je na 3-5.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

