IRANSKA Islamska revolucionarna garda saopštila je da je u subotu uveče izvela kombinovani raketni i napad bespilotnim letelicama na američke vojne baze u Bahreinu, kao odgovor na ono što je opisala kao povrede iranskog vazdušnog prostora.

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Mete napada bila su dva radarska sistema „Patriot“, smeštena u bazama Al Rifa i Avali u Bahreinu, navedeno je u saopštenju Korpusa koje su prenele iranska novinska agencija IRNA i drugi medije.

- Skupocene operacije američke vojske za pratnju i obezbeđivanje vazdušne zaštite u regionu ne samo da nisu ostvarile predviđene ciljeve već su bile praćene i velikim oštećenjima opreme i plovila koja štiti na moru i u vazduhu - navodi se u saopštenju.

Video showing an MQ-9 and an MQ-1 drone being shot down over the Strait of Hormuz https://t.co/ZAba9N6PEt — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) November 21, 2026

IRGC je takođe upozorio da iranski vazdušni prostor smatra „crvenom linijom“ i da će svako njegovo narušavanje biti dočekano „oštrim i odlučnim odgovorom“.

Ovaj razvoj događaja usledio je u trenutku pojačane zabrinutosti od ponovne eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana, koja bi mogla da preraste u širi konflikt na Bliskom istoku. SAD i Izrael pokrenuli su vojnu kampanju protiv Irana krajem februara, što je dovelo do višemesečnih borbi, poremećaja u globalnom snabdevanju energentima i pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz.

Strane su u aprilu prvobitno obustavile aktivnu fazu sukoba, a zatim započele indirektne pregovore uz posredovanje Pakistana i Katara. Pregovori su u junu rezultirali memorandumom o razumevanju, koji je trebalo da posluži kao putokaz ka konačnom mirovnom sporazumu.

Međutim, primirje je propalo u julu, prevashodno zbog neslaganja oko kontrole nad Ormuskim moreuzom i odbijanja Vašingtona da ukine pomorsku blokadu iranskih luka.

Usledilo je nekoliko novih izbijanja sukoba, dok je američki predsednik Donald Tramp više puta pretio obnovom vojnih dejstava. Poslednja runda indirektnih pregovora SAD i Irana, održana ranije ovog meseca, završena je bez napretka, što je dodatno pojačalo strahovanja od novih američkih napada.

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