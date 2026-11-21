OVO JE NAJNOVIJA EKONOMSKA PROGNOZA: Šta nas očekuje tokom 2027. godine?
VELIKE svetske investicione banke objavile su prognoze po kojima će kineski juan nastaviti postepeno da jača u odnosu na američki dolar i tokom 2027. godine, podstaknut snažnim izvozom Kine i velikim trgovinskim suficitom.
Takođe, istovremeno procenjuju da će kineska centralna banka nastojati da spreči prebrzo jačanje valute.
Juan je od početka 2026. godine ojačao 4,8 odsto prema dolaru, a medijana prognoza šest investicionih banaka pokazuje da bi do kraja 2027. kurs mogao da dostigne 6,44 juana za dolar, što bi predstavljalo dodatno jačanje od oko 3,6 odsto u odnosu na sadašnji nivo do 6,66 juana za dolar, prenosi Rojters.
Među optimističnijim prognozama su procene Dojče banke i Goldman Saksa, koje očekuju da će dolar do kraja 2027. vredeti 6,3 juana, dok UBS predviđa kurs od 6,25 juana za dolar.
Nasuprot tome, francuski Sosijet ženeral predviđa slabljenje kineske valute na 6,9 juana za dolar.
Analitičari smatraju da će veliki suficit Kine u tekućem računu, odnosno višak prihoda od izvoza robe i usluga nad rashodima prema inostranstvu, kao i smanjenje odliva kapitala, nastaviti da pružaju podršku juanu.
Goldman Saks očekuje da će snažan izvoz omogućiti Kini da nastavi da povećava udeo na svetskom tržištu, dok bi postepeno jačanje valute moglo da ublaži trgovinske tenzije i pritiske drugih zemalja zbog kineske izvozne konkurentnosti.
Kineska centralna banka je ovog meseca povećala obaveznu deviznu rezervu koju finansijske institucije moraju da izdvajaju, što analitičari tumače kao signal da vlasti žele da ograniče preterano brzo jačanje juana.
(Tanjug)
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