MENJA SE KURS DINARA: Odluka NBS stupa na snagu 23. novembra u 8 časova
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,6491 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine za po 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je oslabio za 0,1 odsto i iznosi 107,1290 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,1 odsto, a od početka godine za 6,7 odsto.
(Alo)
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