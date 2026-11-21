POSLE BANKE, GASI SE I LIZING: Pokrenuta likvidacija Alta lizinga, NBS oduzela dozvolu za rad
PRIVREDNI sud u Beogradu pokrenuo je postupak likvidacije nad privrednim društvom ALTA Leasing DOO Beograd, nakon što mu je Narodna banka Srbije (NBS) dostavila rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, objavila je Agencija za osiguranje depozita.
Kako je navedeno u rešenju suda od 20. novembra, funkciju likvidacionog upravnika obavljaće Agencija za osiguranje depozita.
Svi poverioci pozvani su da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije u ''Službenom glasniku'' prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Agencija za osiguranje depozita dužna je da utvrdi osnovanost i visinu prijavljenih potraživanja u roku od šest meseci od isteka roka za njihovo prijavljivanje.
Narodna banka Srbije donela je 17. novembra rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga društvu ALTA Leasing, kao i rešenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka likvidacije.
Rešenja su Privrednom sudu u Beogradu dostavljena 18. novembra.
Danom donošenja rešenja o oduzimanju dozvole zabranjeno je raspolaganje imovinom društva do otvaranja postupka likvidacije, dok su pravni poslovi zaključeni u ime i za račun društva u tom periodu ništavi.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.
Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.
Agencija za osiguranje depozita, koja je imenovana za stečajnog upravnika, dužna je da u roku od 60 dana izvrši popis imovine i sačini početni stečajni bilans sa hronološkim pregledom značajnih transakcija u prethodnih šest meseci, navedeno je u rešenju Privrednog suda u Beogradu o pokretanju stečajnog postupka.
(BizPortal)
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