FOND PIO OBJAVIO DVA DATUMA: Radni staž u dve države i mogućnost dobijanja pomoći
GRAĐANI koji su deo radnog veka proveli u Srbiji, a deo u Bosni i Hercegovini, moći će početkom decembra da dobiju informacije o ostvarivanju prava na penziju, najavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
Međunarodni savetodavni dani biće održani 1. decembra u Novom Sadu i 2. decembra u Beogradu, a namenjeni su osiguranicima koji imaju radni staž u obe države.
Kako se računa staž iz dve države
Prema međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju, godine rada ostvarene u Srbiji i BiH mogu se, pod određenim uslovima, sabirati radi ispunjavanja uslova za penziju.
Međutim, to ne znači da jedna država isplaćuje penziju za celokupan radni staž. Svaka država, u skladu sa svojim propisima i međunarodnim sporazumom, utvrđuje pravo i obračunava odgovarajući deo penzije.
Koja dokumenta treba pripremiti
Građani će tokom savetodavnih dana moći da dobiju informacije o proveri staža, potrebnoj dokumentaciji i postupku podnošenja zahteva za penziju.
Za razgovor je korisno pripremiti ličnu kartu, podatke o prethodnim poslodavcima i raspoložive potvrde o radnom stažu.
Iz Fonda PIO podsećaju da je važno na vreme proveriti evidenciju staža, jer postupci koji uključuju dve države mogu zahtevati dodatnu razmenu dokumentacije između nadležnih institucija.
(Espreso)
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