NEGATIVNO RASPOLOŽENJE PROŠIRILO SE I NA ŠIRE TRŽIŠTE: Nafta Brent pala na 91 dolar, evropske berze u minusu
EVROPSKI berzanski indeksi su danas u minusu, nafta Brent je pojeftinila na oko 91 dolar po barelu, dok investitori nastavljaju da povlače kapital iz tehnoloških akcija povezanih sa veštačkom inteligencijom, a negativno raspoloženje proširilo se i na šire tržište.
Panevropski indeks STOXX 600 je pao za jedan odsto i na putu je da zabeleži nedeljni gubitak veći od 4,5 odsto, što bi bio njegov najlošiji rezultat od nedelje završene 6. marta, kada je izgubio 5,5 odsto, prenosi Rojters.
Nemački indeks DAX pao je u 9.30 časova za 1,46 odsto, francuski CAC 40 za 0,92 odsto, britanski FTSE 100 za 0,36 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,21 odsto, a moskovski MOEX za 1,14 odsto.
Antropikov izlazak na berzu nije popravio raspoloženje, iako je AI kompanija tokom prvog dana trgovanja na Nasdaku dostigla tržišnu vrednost od oko dva biliona dolara.
Početno oduševljenje, međutim, nije dugo potrajalo, a investitori sve više preispituju da li će ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju doneti dovoljno velike prihode i opravdati visoke tržišne vrednosti kompanija iz tog sektora.
Tržišta će pokušati da procene da li je reč o privremenoj korekciji tehnoloških akcija ili početku šireg preispitivanja visokih vrednovanja kompanija.
Cena nafte Brent je pala za 0,87 odsto na 91,215 dolara, a lake nafte WTI za 0,77 odsto na 81,791 dolar.
Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 85,575 evra za megavat-sat, odnosno oko 898 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.
Nemački indeks DAX pao je za 1,46 odsto, francuski CAC 40 za 0,92 odsto, britanski FTSE 100 za 0,36 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,21 odsto, a moskovski MOEX za 1,14 odsto.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09763 dolara.
Cena zlata je pala na 3.589,83 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,7772 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg), prenosi Tanjug.
Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak pao za 2,19 odsto na 49.097,06 poena, S&P 500 za 2,02 odsto na 7.175,83 poena, a kompozitni Nasdak za 2,25 odsto na 23.879,20 poena.
(BizPortal)
Preporučujemo
CENA ZLATA U OŠTROM PADU: Ispod 3.550 dolara po unci, investitori zabrinuti
20. 11. 2026. u 10:20
ZA KILOGRAM I DO 4.500 DINARA: Cene ribe pred Božićni post otišle nebu pod oblake
19. 11. 2026. u 17:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)