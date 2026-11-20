CENA zlata na svetskom tržištu zabeležila je snažan pad, a fjučersi za isporuku u decembru 2026. godine na berzi COMEX spustili su se ispod psihološki važne granice od 3.550 dolara po trojskoj unci.

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Prema podacima sa tržišta, cena pala za 5,44 odsto, na 3.538,30 dolara, preneo je ruski TASS.

Ovakav nivo cena nije zabeležen još od 2. septembra 2025. godine, što ukazuje na ozbiljno pogoršanje raspoloženja među investitorima i pojačan pritisak na tržištu plemenitih metala.

Pad zlata dolazi u trenutku kada se finansijska tržišta suočavaju sa promenjenim očekivanjima u vezi sa monetarnom politikom Sjedinjenih Američkih Država, jačanjem dolara i rastom prinosa na državne obveznice.

Jačanje dolara dodatno pritiska cenu zlata

Jedan od ključnih faktora koji utiču na pad vrednosti zlata jeste snažan američki dolar. Pošto se zlatom na međunarodnim tržištima uglavnom trguje u dolarima, jačanje američke valute čini ovaj plemeniti metal skupljim za kupce koji koriste druge valute, što može da smanji tražnju.

Prema analizi agencije Rojters, dolar se približio najvišem nivou u poslednjih 19 meseci, dodatno otežavajući oporavak cena zlata.

Istovremeno, sve izraženija očekivanja da bi američke Federalne rezerve mogle ponovo da povećaju kamatne stope tokom decembra predstavljaju dodatni teret za plemenite metale.

Zlato, za razliku od državnih obveznica i drugih finansijskih instrumenata koji donose kamatu, ne ostvaruje redovan prihod. Zbog toga rast kamatnih stopa i prinosa na obveznice smanjuje njegovu relativnu privlačnost za investitore.

Prodaja na tržištima pojačala pritisak

Analitičari ukazuju i na mogućnost pojačane prinudne prodaje finansijske imovine. Kada vrednost pojedinih investicija naglo pada, trgovci i fondovi ponekad prodaju i zlato kako bi obezbedili gotovinu, pokrili gubitke ili ispunili zahteve za dodatnim obezbeđenjem svojih pozicija.

Takva kretanja mogu da ubrzaju pad čak i kada se dugoročni razlozi za ulaganje u zlato nisu značajno promenili.

Dodatni pritisak stvaraju i inflatorna očekivanja, naročito zbog visokih cena energenata i geopolitičkih neizvesnosti, koje mogu da navedu centralne banke da zadrže restriktivnu monetarnu politiku duže nego što su investitori očekivali.

(BizPortal)