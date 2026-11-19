PRVE barže sa indonežanskim ugljem iz luke Konstanca krenule su ka Srbiji usled povoljnije hidrološke situacije na Dunavu, rečeno je u Elektroprivredi Srbije.

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

Nemogućnost rečnog transporta iz Konstance značajno je uticala na količine dopremljenog uglja mesecima unazad, pa je tako u Srbiju tokom avgusta pristiglo svega 20 odsto planiranih količina, a u septembru i oktobru manje od polovine, rečeno je Tanjugu.

-Budući da je visokokalorični ugalj neophodan za poboljšanje kvaliteta kolubarskog uglja koji se koristi u obrenovačkim elektranama, pre svega u TENT B, nedostatak tog uglja, s jedne strane, utiče na nivo proizvodnje energije, a sa druge na rast operativnih troškova zbog upotrebe mazuta, ali i na raspoloživost blokova zbog kvaliteta uglja i mogućnosti jednostavne optimizacije njihovog rada, navode iz EPS-a.

Elektroprivreda Srbije je, imajući u vidu da je loša hidrološka situacija uticala na smanjenje proizvodnje hidroelektrana na Dunavu i da je značajno umanjen dovoz uglja iz Indonezije uticao na rad termo kapaciteta, izvršila hitnu dopremu uglja iz Kostolca u TENT A kako bi obezbedila stabilnost proizvodnje električne energije.

Da bi se stvorili uslovi za ovakvu mogućnost tokom leta je, kako kažu, proširen kapacitet deponije uglja u Kostolcu za 10 odsto, a pojačanim radom ovog kopa obezbeđene su i dodatne količine kvalitetnijeg uglja za optimalan rad blokova u TENT A.

„U uslovima globalnih energetskih izazova, energetske krize koja već godinama traje i poprima različite oblike, kao i nestabilnih i visokih cena električne energije i drugih energenata na svetskom i regionalnom tržištu, Elektroprivreda Srbije je čvrsto usmerena na strategiju diversifikacije resursa, izvora energenata, pravaca snabdevanja i načina njihovog transporta“, navode iz EPS-a.

Upravo to je, kako kažu, način da se smanji izloženost tržišnim poremećajima i logističkim rizicima, što doprinosi zaštiti interesa kompanije i dugoročnoj sigurnosti i stabilnosti energetskog sistema.

„Uvođenje transporta kostolačkog uglja u Obrenovac, kao i korišćenje više luka za dopremu uglja, deo su upravo tog procesa diversifikacije“, rečeno je u Elektroprivredi Srbije.

(sputnikportal.rs)

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