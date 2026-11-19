EPS: Prve barže sa indonežanskim ugljem iz luke Konstanca krenule ka Srbiji
PRVE barže sa indonežanskim ugljem iz luke Konstanca krenule su ka Srbiji usled povoljnije hidrološke situacije na Dunavu, rečeno je u Elektroprivredi Srbije.
Nemogućnost rečnog transporta iz Konstance značajno je uticala na količine dopremljenog uglja mesecima unazad, pa je tako u Srbiju tokom avgusta pristiglo svega 20 odsto planiranih količina, a u septembru i oktobru manje od polovine, rečeno je Tanjugu.
-Budući da je visokokalorični ugalj neophodan za poboljšanje kvaliteta kolubarskog uglja koji se koristi u obrenovačkim elektranama, pre svega u TENT B, nedostatak tog uglja, s jedne strane, utiče na nivo proizvodnje energije, a sa druge na rast operativnih troškova zbog upotrebe mazuta, ali i na raspoloživost blokova zbog kvaliteta uglja i mogućnosti jednostavne optimizacije njihovog rada, navode iz EPS-a.
Elektroprivreda Srbije je, imajući u vidu da je loša hidrološka situacija uticala na smanjenje proizvodnje hidroelektrana na Dunavu i da je značajno umanjen dovoz uglja iz Indonezije uticao na rad termo kapaciteta, izvršila hitnu dopremu uglja iz Kostolca u TENT A kako bi obezbedila stabilnost proizvodnje električne energije.
Da bi se stvorili uslovi za ovakvu mogućnost tokom leta je, kako kažu, proširen kapacitet deponije uglja u Kostolcu za 10 odsto, a pojačanim radom ovog kopa obezbeđene su i dodatne količine kvalitetnijeg uglja za optimalan rad blokova u TENT A.
„U uslovima globalnih energetskih izazova, energetske krize koja već godinama traje i poprima različite oblike, kao i nestabilnih i visokih cena električne energije i drugih energenata na svetskom i regionalnom tržištu, Elektroprivreda Srbije je čvrsto usmerena na strategiju diversifikacije resursa, izvora energenata, pravaca snabdevanja i načina njihovog transporta“, navode iz EPS-a.
Upravo to je, kako kažu, način da se smanji izloženost tržišnim poremećajima i logističkim rizicima, što doprinosi zaštiti interesa kompanije i dugoročnoj sigurnosti i stabilnosti energetskog sistema.
„Uvođenje transporta kostolačkog uglja u Obrenovac, kao i korišćenje više luka za dopremu uglja, deo su upravo tog procesa diversifikacije“, rečeno je u Elektroprivredi Srbije.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
ISKLjUČENjA STRUJE U BEOGRADU: Pogledajte detaljan spisak ulica po opštinama
13. 11. 2026. u 07:00
SUTRA PLANIRANA ISKLjUČENjA: Potrošači u ovim opštinama će biti bez struje par sati
08. 11. 2026. u 08:08
EPS SE OGLASIO O ALTA BANCI: Stabilnost preduzeća nije ugrožena
03. 11. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)