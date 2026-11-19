ZAHTEVI SE PODNOSE DO 15. DECEMBRA: Poljoprivrednicima na raspolaganju do 2,5 miliona dinara
UPRAVA za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2026. godinu.
Kako se navodi na sajtu tog ministarstva, zahtevi se podnose do 15. decembra 2026, isključivo preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu je 2,5 miliona dinara, prenosi Tanjug.
Ko ima pravo na podsticaje i šta sve pokriva polisa?
Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine kod društva za osiguranje zaključila polisu osiguranja od rizika za useve i plodove ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i za rasadnike i životinje.
Takođe, uslov je da polisa osiguranja bude plaćena najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj.
Pravilo oko datuma plaćanja polise
Prihvatljive su polise plaćene u periodu od 16. novembra 2025. godine do dana podnošenja zahteva, uključujući i sam dan podnošenja zahteva.
Datum zaključenja polise i datum njenog plaćanja posmatraju se odvojeno, odnosno polisa može biti plaćena i na sam dan podnošenja zahteva, ali ne i nakon tog datuma.
Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na telefone: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.
Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.
(BizPortal)
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