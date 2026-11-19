NVIDIJA TRAŽI NOVOG DIREKTORA: Oni su kandidati za naslednika DŽensena Huanga
NVIDIJA razmatra da angažuje izvršnog direktora firme "Arm" Rene Hasa za naslednika Džensena Huanga, dosadašnjeg direktora i suosnivača kompanije.
Has je u kompaniji "Arm", čije je sedište u Kembridžu, na mestu izvršnog direktora od 2022. godine. Prethodno je sedam godina radio u Envidiji, gde je bio potpredsednik i generalni direktor sektora za računarske proizvode, preneo je Gardijan.
Među ostalim potencijalnim kandidatima pominju se potpredsednik Envidije Jan Bak, izvršna direktorka kompanije AMD Liza Su i direktor hardverskog sektora Epla Džoni Sruđi.
Američki predsednik Donald Tramp ranije je kao mogućeg kandidata pomenuo i bivšeg direktora Epla Tima Kuka.
Huang je napustio funkciju 12. novembra, nakon što su se pojavile informacije o njegovim vanbračnim vezama, uključujući odnos sa ženom za koju američke vlasti sumnjaju da je špijunirala u korist Kine.
On je potvrdio postojanje veze, ali je izrazio spremnost da se vrati na čelo kompanije ukoliko upravni odbor proceni da je to u najboljem interesu Envidije.
Predsednik upravnog odbora američkog giganta Harvi Džons, međutim, izjavio je da odbor ne namerava da vrati Huanga na direktorsku poziciju.
Finansijska direktorka Kolet Kres trenutno obavlja funkciju privremene izvršne direktorke.
Envidija je ove nedelje objavila kvartalne poslovne rezultate prema kojima je prihod kompanije dostigao 115,84 milijarde dolara (oko 100,2 milijarde evra), što je dvostruko više nego u istom periodu prethodne godine.
(Tanjug)
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