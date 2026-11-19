PESKOV OTKRIO DETALJE RAZGOVORA PUTINA, SIJA I TRAMPA: "Svi žele da se rat u Ukrajini završi"
RAT u Ukrajini bio je jedan od tema razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa na njihovom trilateralnom sastanku, i svi žele njegov kraj, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.
Peskov je dodao da je za Moskvu poželjno da se vojni ciljevi ostvare "mirnim sredstvima".
- Naravno, sukob u Ukrajini je pomenut. Mislim na to da svi žele da se završi, i Rusija to želi - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.
On je istakao da Rusija želi da ostvari ciljeve svoje vojne operacije i da je za Moskvu poželjno da se to postigne mirnim putem.
- Naravno, želimo da ostvarimo svoje ciljeve i odmah zaustavimo operaciju. Za nas je poželjno da ti ciljevi budu ostvareni mirnim sredstvima. Ali da bi se to dogodilo, neko u Kijevu mora da donese odgovorne odluke - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li Rusija može da obustavi vojnu operaciju u Ukrajini.
Govoreći o trilateralnom sastanku Putina, Sija i Trampa, održanom danas na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, Peskov je ocenio da razgovor nije bio samo razmena govora, već otvorena diskusija.
- Razgovor je bio sasvim iskren. Kao što je predsednik upravo istakao, bila je to diskusija, i ne samo razmena govora, već razmatranje poruka iznetih tokom obraćanja - naveo je portparol Kremlja.
Peskov je, takođe, izjavio da Moskva očekuje da će razmena zarobljenika između Rusije i Ukrajine biti obavljena u najskorije vreme, podsećajući da je o tome postignut dogovor tokom pregovora u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.
- Nadamo se da će do toga doći u najskorije vreme. U najmanju ruku, takav dogovor je postignut u Abu Dabiju - rekao je Peskov.
On je dodao da se pitanje razmene trenutno nalazi u završnoj fazi usaglašavanja, kao i da specijalne službe rade na proveri spiskova zarobljenika.
- Ono je sada u završnoj fazi usaglašavanja - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje o vremenu realizacije razmene.
Trilateralni sastanak Putina, Sija i Trampa održan je ranije danas u Šenženu i bio je to prvi susret lidera tri zemlje u tom formatu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: PUTIN U PEKINGU: Pogledajte ceremoniju dobrodošlice ruskom lideru
Preporučujemo
ZAVRŠEN TRILATERALNI SASTANAK U ŠENDžENU: Prvi formalni razgovori Sija, Trampa i Putina trajali sat vremena (VIDEO)
19. 11. 2026. u 09:27 >> 11:58
NOVI SVETSKI POREDAK NA POMOLU: Si poručio Trampu da je spreman na saradnju
19. 11. 2026. u 08:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)