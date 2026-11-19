RAT u Ukrajini bio je jedan od tema razgovora predsednika Rusije Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa na njihovom trilateralnom sastanku, i svi žele njegov kraj, izjavio je danas portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

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Peskov je dodao da je za Moskvu poželjno da se vojni ciljevi ostvare "mirnim sredstvima".

- Naravno, sukob u Ukrajini je pomenut. Mislim na to da svi žele da se završi, i Rusija to želi - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

On je istakao da Rusija želi da ostvari ciljeve svoje vojne operacije i da je za Moskvu poželjno da se to postigne mirnim putem.

- Naravno, želimo da ostvarimo svoje ciljeve i odmah zaustavimo operaciju. Za nas je poželjno da ti ciljevi budu ostvareni mirnim sredstvima. Ali da bi se to dogodilo, neko u Kijevu mora da donese odgovorne odluke - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li Rusija može da obustavi vojnu operaciju u Ukrajini.

Govoreći o trilateralnom sastanku Putina, Sija i Trampa, održanom danas na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, Peskov je ocenio da razgovor nije bio samo razmena govora, već otvorena diskusija.

- Razgovor je bio sasvim iskren. Kao što je predsednik upravo istakao, bila je to diskusija, i ne samo razmena govora, već razmatranje poruka iznetih tokom obraćanja - naveo je portparol Kremlja.

Peskov je, takođe, izjavio da Moskva očekuje da će razmena zarobljenika između Rusije i Ukrajine biti obavljena u najskorije vreme, podsećajući da je o tome postignut dogovor tokom pregovora u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

- Nadamo se da će do toga doći u najskorije vreme. U najmanju ruku, takav dogovor je postignut u Abu Dabiju - rekao je Peskov.

On je dodao da se pitanje razmene trenutno nalazi u završnoj fazi usaglašavanja, kao i da specijalne službe rade na proveri spiskova zarobljenika.

- Ono je sada u završnoj fazi usaglašavanja - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje o vremenu realizacije razmene.

Trilateralni sastanak Putina, Sija i Trampa održan je ranije danas u Šenženu i bio je to prvi susret lidera tri zemlje u tom formatu.

(Tanjug)

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