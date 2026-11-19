NAKON jučerašnjeg olujnog dana i veoma obilnih padavina, Srbiju nakon kratkotrajnog predaha, već prema kraju dana i tokom večeri očekuje nova jaka promena vremena, uz veoma burne vremenskse (ne)prilike.

Foto Unsplash Raychel Sanner

Posle podne očekuje se pojačanje jugozapadnig vetra, koji će pred kraj dana biti vrlo jak, na planinama i sa olujnim udarima.

Sve do popodneva biće suvo.

Snažan ciklon premeštaće se tokom večeri sa severnog Jadrana preko Panonske nizije i severa Srbije. Ovaj ciklon doneće Srbiji veoma burno vreme.

Kasnije posle podne sa zapada se očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tokom večeri na severu zemlje biće i obilnijih padavina.

Tokom večeri jugozapadni vetar biće u skretanju na zapadni, koji će imati olujne udare, a lokalno povremeno i orkanske udare od 110 km/h.

Najveća opasnost od olujnog i orkanskog vetra očekuje se u Vojvodini, u Beogradu, Podrinju, Mačvi, na severu Šumadije, u Podunavlju i Pomoravlju, pojsnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Foto: Unsplash Justin Wolff

Zbog očekivane ovakve situacije, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

MUP Srbije već je izdao SMS upozorenja za Vojvodinu i Beograd.

Maksimalna temperatura biće danas do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni.

U toku noći očekuje se slabljenje vetra i razvedravanje.

U Srbiji u petak pre podne vedro, ujutro ponegde i sa maglom. Posle podne povećanje oblačnosti, a uz jači razvoj oblačnosti pred kraj dana očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Beogradu do 20 stepeni.

I u subotu toplo. Od nedelje kišovito, ali i hladnije. Zahlađenje će doneti osetniji pad temperature vazduha.

(Telegraf.rs)

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