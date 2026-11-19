SLEDE UDARI ORKANSKOG VETRA JAČINE 110 KILOMETARA NA ČAS: Najveća opasnost očekuje ove delove Srbije, budite na oprezu
NAKON jučerašnjeg olujnog dana i veoma obilnih padavina, Srbiju nakon kratkotrajnog predaha, već prema kraju dana i tokom večeri očekuje nova jaka promena vremena, uz veoma burne vremenskse (ne)prilike.
Posle podne očekuje se pojačanje jugozapadnig vetra, koji će pred kraj dana biti vrlo jak, na planinama i sa olujnim udarima.
Sve do popodneva biće suvo.
Snažan ciklon premeštaće se tokom večeri sa severnog Jadrana preko Panonske nizije i severa Srbije. Ovaj ciklon doneće Srbiji veoma burno vreme.
Kasnije posle podne sa zapada se očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tokom večeri na severu zemlje biće i obilnijih padavina.
Tokom večeri jugozapadni vetar biće u skretanju na zapadni, koji će imati olujne udare, a lokalno povremeno i orkanske udare od 110 km/h.
Najveća opasnost od olujnog i orkanskog vetra očekuje se u Vojvodini, u Beogradu, Podrinju, Mačvi, na severu Šumadije, u Podunavlju i Pomoravlju, pojsnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Zbog očekivane ovakve situacije, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
MUP Srbije već je izdao SMS upozorenja za Vojvodinu i Beograd.
Maksimalna temperatura biće danas do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni.
U toku noći očekuje se slabljenje vetra i razvedravanje.
U Srbiji u petak pre podne vedro, ujutro ponegde i sa maglom. Posle podne povećanje oblačnosti, a uz jači razvoj oblačnosti pred kraj dana očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 21°C, u Beogradu do 20 stepeni.
I u subotu toplo. Od nedelje kišovito, ali i hladnije. Zahlađenje će doneti osetniji pad temperature vazduha.
(Telegraf.rs)
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