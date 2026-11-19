SREDNjI kurs dinara za evro danas 117,6326 dinara, za dolar 107,2801.

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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6326 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 107,2801.

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