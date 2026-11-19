DANAŠNJA KURSNA LISTA: Pogledajte koliko dinara danas treba izdvojiti za evro
SREDNjI kurs dinara za evro danas 117,6326 dinara, za dolar 107,2801.
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6326 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 107,2801.
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