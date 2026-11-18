JAVNA RASPRAVA U NOVOJ VAROŠI: Priprema izgradnje RHE Bistrica
JAVNA rasprava o akcionom planu raseljavanja i studiji o aspektima zaštite životne sredine i društva povodom pripreme projekta izgradnje RHE Bistrica biće održana 2. decembra u Novoj Varoši.
Konsultacija se organizuje u skladu sa Smernicama Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za razmatranje aspekata životne sredine i društva.
Izgradnja RHE Bistrica predstavlja jedan od značajnih planiranih energetskih projekata u Srbiji, naode iz EPS-a i dodaju da je njen cilj unapređenje fleksibilnosti i sigurnosti elektroenergetskog sistema.
Reverzibilne hidroelektrane imaju važnu ulogu u integraciji obnovljivih izvora energije, jer omogućavaju skladištenje električne energije pumpanjem vode u akumulaciju kada postoji višak energije, a njenu proizvodnju u periodima povećane potrošnje.
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