JAVNA rasprava o akcionom planu raseljavanja i studiji o aspektima zaštite životne sredine i društva povodom pripreme projekta izgradnje RHE Bistrica biće održana 2. decembra u Novoj Varoši.

foto EPS

Konsultacija se organizuje u skladu sa Smernicama Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za razmatranje aspekata životne sredine i društva.

Izgradnja RHE Bistrica predstavlja jedan od značajnih planiranih energetskih projekata u Srbiji, naode iz EPS-a i dodaju da je njen cilj unapređenje fleksibilnosti i sigurnosti elektroenergetskog sistema.

Reverzibilne hidroelektrane imaju važnu ulogu u integraciji obnovljivih izvora energije, jer omogućavaju skladištenje električne energije pumpanjem vode u akumulaciju kada postoji višak energije, a njenu proizvodnju u periodima povećane potrošnje.