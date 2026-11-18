PRIPREME za transakciju u vezi sa NIS-om ušle su u novu fazu i MOL sada može ne samo da pregovara o preuzimanju udela već i da pokrene povezane postupke za dobijanje regulatornih odobrenja, objavila je danas mađarska naftna kompanija.

Foto: Promo

Kako je saopšteno, zahvaljujući licencama koje je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), MOL sada može i da započne kupovinu hartija od vrednosti potrebnih za izmirenje kupoprodajne cene.

Ipak, za zaključenje transakcije neophodna su i dodatna odobrenja, uključujući saglasnost nadležnih organa za zaštitu konkurencije, dodatnu licencu OFAC-a, kao i odobrenje ruske države na strani prodavca.

Prema rečima direktora za strategiju MOL Grupe Đerđa Bače omogućena je primena mehanizma plaćanja dogovorenog u preliminarnom sporazumu potpisanom sa Gasprom grupom u januaru.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je 5. novembra dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je ranije da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u NIS-u do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore do isteka roka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO