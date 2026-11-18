PRIPREME ZA KUPOVINU NIS-a UŠLE U NOVU FAZU: MOL napravio važan korak, ovo su detalji
PRIPREME za transakciju u vezi sa NIS-om ušle su u novu fazu i MOL sada može ne samo da pregovara o preuzimanju udela već i da pokrene povezane postupke za dobijanje regulatornih odobrenja, objavila je danas mađarska naftna kompanija.
Kako je saopšteno, zahvaljujući licencama koje je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), MOL sada može i da započne kupovinu hartija od vrednosti potrebnih za izmirenje kupoprodajne cene.
Ipak, za zaključenje transakcije neophodna su i dodatna odobrenja, uključujući saglasnost nadležnih organa za zaštitu konkurencije, dodatnu licencu OFAC-a, kao i odobrenje ruske države na strani prodavca.
Prema rečima direktora za strategiju MOL Grupe Đerđa Bače omogućena je primena mehanizma plaćanja dogovorenog u preliminarnom sporazumu potpisanom sa Gasprom grupom u januaru.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je 5. novembra dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad.
Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je ranije da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u NIS-u do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore do isteka roka.
(Tanjug)
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