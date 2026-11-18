MARIN le Pen i Vladimir Zelenski kažu da žele da se sastanu. Međutim, čini se da nijedno od njih nije spremno da popusti kada je u pitanju mesto susreta.

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Nakon sastanka sa ukrajinskim ambasadorom u Parizu u ponedeljak, Marin le Pen – vodeći kandidat za mesto predsednika Francuske – i dalje odbija poziv Zelenskog da poseti Kijev. Prema rečima jednog poslanika iz njene stranke Nacionalno okupljanje, kao i jednog od njenih savetnika, ona smatra da bi poseta Ukrajini bila samo prazan politički teatar.

- Njoj se ne dopada ideja da tamo ode samo radi fotografisanja - rekao je "Politiku" savetnik.

Umesto toga, Le Penova je pozvala Zelenskog da se sastanu u Briselu ili Parizu. Kabinet Zelenskog odbio je da komentariše da li će on prihvatiti taj poziv.

Iako bi se ovo nadmudrivanje oko mesta sastanka moglo pripisati problemima sa usklađivanjem rasporeda, ili čak sukobu sujeta oko toga ko će koga posetiti, ono otkriva jednu dublju istinu: taj sastanak nije prioritet ni za jednog od njih.

Zelenski je zauzet obilaženjem saveznika i traženjem pomoći, dok Le Penova – koju zapadni mediji predstavljaju kao "prorusku" političarku, nije zainteresovana za pružanje finansijske podrške Kijevu i napomenula je da, pod njenim vođstvom, Francuska neće pristati na slične aranžmane finansiranja Ukrajine.

Očekuje se da će Evropska komisija danas predstaviti plan za novi zajam Kijevu u iznosu od 45 milijardi evra.

(RT Balkan)

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