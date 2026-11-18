DETALJI JEZIVOG NASILJA U ŽARKOVU: Dečake zatvorili u šupu, pa ih krvnički tukli kaišem i daskama
ČETVORICA mladića su nasilno odvela dvojicu maloletnika iz jednog restorana brze hrane u Žarkovu, zatvorila ih u šupu u dvorištu porodične kuće, pretukla daskom i kaišem i opljačkala.
Fotografije povređenih dečaka ubrzo su osvanule na Instagramu, a ceo slučaj je u utorak prijavljen policiji.
Drama je počela u nedelju u večernjim satima, dok su trojica drugova sedela u jednom restoranu brze hrane.
Kako se saznaje, za njihov sto su bez poziva sela trojica poznanika, a ubrzo im se pridružio i četvrti mladić kojeg su pozvali da dođe.
Nasilno odvođenje iz restorana
Umesto razgovora, usledio je napad. Jedan od mladića iz te grupe odmah je oteo mobilni telefon jednom od trojice drugova, dok su preostalu dvojicu – među kojima je i petnaestogodišnji dečak - na silu izveli iz lokala.
Prebijanje u šupi
Osumnjičeni mladići su dvojicu maloletnika odveli do kuće u kojoj živi jedan od njih i zatvorili ih u šupu u dvorištu.
Prema saznanjima, trojica mladića su sve vreme čuvala stražu i držala vrata šupe kako dečaci ne bi mogli da pobegnu, dok ih je četvrti tukao. On je najpre udarao jednog dečaka, a potom je petnaestogodišnjaka tukao daskom i kaišem.
Pljačka i objavljivanje slika na mrežama
Nakon prebijanja, napadač je od obojice pretučenih dečaka oduzeo mobilne telefone, a od petnaestogodišnjaka uzeo i novac koji je imao kod sebe. Dodatnu uznemirenost izazvalo je to što su fotografije povređenih dečaka ubrzo nakon incidenta objavljene na društvenoj mreži Instagram.
(Telegraf)
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