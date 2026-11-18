LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije komentarisao je odluku RTS-a da prenos Skupštine više ne bude na kanalu 1, već da se prebaci na kanal 2.

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- Želim da vas obavestim, RTS je sinoć pred ponoć donela odluku da zbog ogromnog rejtinga prenos Skupštine više ne bude na kanalu 1, već da ide na kanal 2. Demokratski, prvo su krenuli sa dosijeima, pa sa prebacivanjem kanala. Jučerašnji prenos bio je ubedljivo najgledaniji, od 1991. Što znači da su svi građani gledali sa velikom pažnjom. Presuda je stigla pred ponoć. Ne sme Vučiću da se dogodi takva promocija. To je odluka koju ste vi tražili. Na drugom kanalu će biti manje gledano nego na prvom. Vidite kako oni vide obnovu institucija. Je li ovo istina ili nije? Je li vas malo sramota? Šta je smešno Kokanoviću? Je li pretite nešto? Radi se o istoj sednici, niste vi odredili za neku drugu sednicu, da se promeni kanal. Nikada se u istoriji tako nešto nije dogodilo. Vi ste očekivali da ćete da nas gazite, da ćete da pretite, kao ovaj stručnjak iz Loznice. Maca pojela jezik. Kažu došli su da obnove institucije, opraviće ih kao kremtorijum u Maratoncima, više ništa neće da postoji, samo dugme, jer većina odlučuje. Malopre ste se smejali Vučeviću, slučajno vam je rekao istinu, govoreći o sportu. I to što dobacujete mi samo uliva dodatnu snagu da se borim. Nemojte poljupce da mi šaljete, ja nisam od tih. Gospodine sekirdžijo, ovo sam razumeo kao seksualno uznemiravanje. Ja nisam od tih, jesmo se razumeli? Onda je došao najsmešniji deo, pošto će da nam zabrane da imamo potpredsednika, odbore, da govorimo, onda će kaže - mi želimo kontrolu izvršne vlasti. Obnova institucija je u tome da većina može sve. Molim vas da zatražite od njih, gospodine Radenoviću, šta im je na RTS danas bilo važnije od konstitutivne sednice? Kakvo im je to naređenje stiglo? Je li to od vas stiglo ili od plenuma? Što nam to niste rekli jutros? Nego to, noću donesemo odluku i baš nas briga. E to vam je kao priča o državnom udaru. Sve što izgovore je laž. Ne znam kome se obraćaju, kada kažu - dragi studenti? Kojim studentima ste se ovde u sali obratili? Molim vas da ne opravljate institucije ovako kako ste krenuli, neće od njih ostati ništa - upozorio je Vučić.