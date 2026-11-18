PRAVILNO podešavanje termostatskog ventila, slobodan protok toplog vazduha i ispravne instalacije ključni su za efikasno grejanje, ravnomerno zagrevanje prostorije i manju potrošnju energije.

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Radijator je vreo, ventil je odvrnut do kraja, ali se prostorija nikako ne zagreva? Pre nego što pojačate grejanje i očekujete da će temperatura brže porasti, proverite šta se nalazi ispred radijatora. Dugačke zavese i nameštaj mogu da poremete cirkulaciju toplog vazduha, ali i da prevare termostatski ventil, zbog čega se grejanje isključuje dok je ostatak sobe još hladan.

Stručnjaci upozoravaju da problem često nije u samom radijatoru, već u načinu na koji je postavljen i u tome kako uređaji za regulaciju temperature mere toplotu u prostoriji, piše Blic.

Zavesa preko radijatora može da prevari termostatski ventil

Termostatska glava na radijatoru ima senzor koji meri temperaturu vazduha u neposrednoj blizini. Kada registruje da je dostignuta podešena temperatura, automatski smanjuje ili zaustavlja protok tople vode kroz radijator.

Problem nastaje kada je radijator prekriven dugom zavesom ili se ispred njega nalazi veliki komad nameštaja, poput troseda ili fotelje.

U takvoj situaciji topao vazduh ostaje zarobljen oko radijatora i termostatske glave. Senzor registruje da je dostignuta željena temperatura i zatvara ventil, iako je ostatak prostorije i dalje hladan.

Zbog toga je važno da radijator i termostatska glava budu slobodni. Sklonite nameštaj koji blokira strujanje vazduha i namestite zavesu tako da ne prekriva radijator i ventil.

Stari sobni termostat može da poveća potrošnju struje

Kod domaćinstava koja se greju na struju, problem ponekad nije u radijatorima, već u sobnom termostatu.

Stari, neprecizni ili neispravni termostati mogu pogrešno da očitavaju temperaturu i ne isključuju grejanje onda kada bi trebalo. Rezultat može biti nepotrebno zagrevanje prostorije i veća potrošnja električne energije.

Dodatni problem nastaje kada je termostat postavljen na neodgovarajućem mestu. Ako se nalazi na zidu izloženom direktnom sunčevom zračenju, u blizini izvora toplote ili na mestu gde ga zahvata promaja, njegova merenja mogu biti nepouzdana.

Zato se preporučuje postavljanje kvalitetnog digitalnog sobnog termostata na odgovarajuću poziciju, dalje od direktnog sunca, prozora, vrata i drugih izvora toplote.

Broj 5 na termostatskom ventilu ne znači brže zagrevanje

Jedna od najčešćih grešaka tokom grejne sezone jeste okretanje termostatskog ventila na maksimum u nadi da će se prostorija brže zagrejati.

Međutim, brojevi na termostatskoj glavi ne označavaju brzinu zagrevanja, već približnu ciljanu temperaturu koju želimo da održavamo u prostoriji.

Na većini standardnih termostatskih glava položaj 3 odgovara temperaturi od približno 20 stepeni, mada se vrednosti razlikuju u zavisnosti od proizvođača i modela.

Kada ventil podesite na peticu, nećete ubrzati zagrevanje hladne sobe. Umesto toga, zadajete višu ciljanu temperaturu, zbog čega ventil može duže da ostane otvoren i nastavi da propušta toplu vodu.

Najbolje je da ventil podesite na željeni nivo i ostavite mu dovoljno vremena da reguliše temperaturu. Za mnoge prostorije položaj između 3 i 4 predstavlja dobru početnu tačku, uz prilagođavanje stvarnim uslovima i potrebama ukućana.

Radijator je hladan ili samo delimično topao? Problem može biti u instalacijama

Ako ste oslobodili prostor oko radijatora i pravilno podesili termostat, ali se radijator i dalje ne zagreva kako treba, uzrok može biti u samom sistemu grejanja.

Obratite pažnju na to koji deo radijatora ostaje hladan:

Ako je radijator hladan pri vrhu, a topao pri dnu, jedan od mogućih uzroka jeste vazduh u instalacijama.

Ako je topao pri vrhu, a hladan pri dnu, mogući uzrok su naslage i slabija cirkulacija vode.

Ako je ceo radijator mlak ili hladan, problem može biti u protoku vode, ventilu, cirkulacionoj pumpi ili pritisku u sistemu.

Kod etažnog grejanja važno je proveriti i pritisak u instalacijama, kao i ispravnost ekspanzionog suda.

Nemojte nasumično dopunjavati vodu u sistemu niti zanemarivati učestale padove pritiska. Najpre treba utvrditi uzrok problema, a ako niste sigurni kako se sistem pravilno dopunjava, najbolje je da proveru prepustite stručnom licu.

Kako da radijatori bolje zagreju prostoriju?

Pre nego što povećate temperaturu grejanja, proverite nekoliko jednostavnih stvari:

Sklonite zavese koje prekrivaju radijator i termostatsku glavu.

Ne postavljajte trosede, fotelje i drugi veliki nameštaj neposredno ispred radijatora.

Termostatski ventil podesite prema željenoj temperaturi, a ne na maksimum.

Proverite da li sobni termostat pravilno meri temperaturu i da li je postavljen na odgovarajućem mestu.

Ako je radijator hladan ili se zagreva samo delimično, proverite stanje instalacija i pritisak u sistemu uz pomoć stručnog lica.

Ponekad je upravo promena rasporeda u prostoriji dovoljna da grejanje radi pravilnije. Pre nego što povećate potrošnju i podignete temperaturu na maksimum, proverite da li toplota uopšte može nesmetano da cirkuliše kroz vaš dom.

(BizPortal)